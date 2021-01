Roma - Hellas Verona, probabili formazioni | Ipotesi Lasagna titolare

Potrebbe debuttare con una maglia da titolare, il nuovo acquisto dell'Hellas Verona Kevin Lasagna. «Fisicamente sta bene, ha sempre giocato, quindi può partire dal primo minuto. O giocherà lui o Kalinic», ha detto l'allenatore gialloblù Ivan Juric alla vigilia della prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A. L'Hellas scenderà in campo all'Olimpico domani, 31 gennaio, alle 20.45, contro la Roma. L'arbitro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì e su VeronaSera sarà possibile seguire in la cronaca testuale in diretta.

L'ultima vittoria in campionato contro lo Spezia, non ha spento le polemiche sulla squadra giallorossa e sulla tensione che si vive all'interno del suo spogliatoio. Edin Dzeko è ormai un corpo estraneo, che potrebbe lasciare la capitale da un momento all'altro in questa sessione di mercato, ma intanto è stato ufficializzato il ritorno dalla Cina di Stephan El Shaarawy. Juric, però, non crede all'ipotesi della Roma come squadra in crisi. «Sono terzi davanti a Napoli, Atalanta, Lazio e Juve - ha detto - Non possiamo certo parlare di una squadra in difficoltà. Hanno tanti giocatori talentuosi, e per un certo periodo della stagione hanno giocato il miglior calcio in Italia. Affrontiamo una squadra di primo livello, con grande qualità e freschezza». L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha, invece, dribblato tutte le domande su quelle che ha definito «speculazioni» sulla sua squadra ed ha chiesto di concentrarsi solo sul Verona. «Una grande squadra - ha detto, riferendosi all'Hellas - È la migliore a difendere. Non ti lasciano giocare ed anche per questo ha fatto bene contro le big del campionato».

Sulle formazioni, Fonseca ha anticipato che Mkhitaryan partirà titolare ed in porta ci sarà Pau Lopez. Nessuna conferma già annunciata, invece, da Juric, che sull'attacco ha lasciato il dilemma tra Lasagna e Kalinic. Nessuno squalificato nella Roma, mentre nell'Hellas è fuori Magnani. I giallorossi, al di là di Dzeko, non avranno a disposizione Pedro e Zaniolo per infortunio. Mentre gli indisponibili del Verona sono i soliti Benassi, Viera, Favilli e Veloso, oltre al neo acquisto Sturaro. Queste le probabili formazioni: