Roma - Hellas Verona 2-2 | Inizio travolgente per i gialloblu che poi si spengono troppo presto

Roma ed Hellas Verona si spartiscono la posta in palio dopo una gara tesa e combattuta. Ancora una volta la squadra di Tudor ha dato prova davvero di grande calcio per tutta la prima frazione di gioco. Due reti splendide, una terza annullata (giustamente) per fuorigioco al Cholito, ma soprattutto un dominio totale sulla Roma che, complici le tante assenze, è apparsa davvero piccola nei primi 45 minuti. L'undici di Tudor è passato in vantaggio dopo soli 4 minuti, grazie ad uno schema su palla inattiva riuscito alla perfezione ed alla zampata vincente del solito Barak.

Dopo il vantaggio iniziale, la gara per l'Hellas è apparsa mettersi in discesa con un dominio in mezzo al campo davvero a tratti schiacciante. Il meritatissimo gol de raddoppio è arrivato intorno al 20°, anche in questo caso grazie ad una splendida azione corale inaugurata da Caprari e finalizzata da Tameze, su assist dello stesso 10 gialloblu servito alla perfezione da Ilic in profondità. Zero due e palla al centro, gara finita? Tutto avrebbe lasciato pensare di sì e, forse, sarebbe bastato cancellare quei pochi centimetri che hanno tenuto Simeone in fuorigioco per ritrovarsi a parlare alla fine di una vittoria dell'Hellas. E, invece, la prodezza del Cholito è stata annullata per offside, così l'Hellas è dovuto tornare in campo nel secondo tempo con "solo" due reti di vantaggio.

Nella seconda frazione, complici i cambi azzeccati da parte di Mou e quelli (sbagliati) di Tudor, le parti si sono letteralmente invertite. L'Hellas ha arretrato il suo baricentro in modo drammatico, non riuscendo più a proporre azioni offensive. La Roma ha gradualmente preso in mano il pallino del gioco e trovato il modo di impensierire la retroguardia gialloblu. A salvare Mourinho è quindi stata la linea verde della Roma: in gol sono andati in serie un classe 2003 ed un classe 2002. Al 64° ad accorciare le distanze ci ha pensato Volpato, bravo a farsi trovare pronto su una breve respinta della difesa dell'Hellas dopo un calcio d'angolo. Quindi a meno di dieci minuti dalla fine è arrivata la rete del pari con Bove, astuto nell'attendere il momento propizio per calciare da posizione defilata sulla destra, riuscendo a battere sul suo palo Montipò (forse non impeccabile) grazie ad un destro potente, preciso e al tempo stesso beffardo.

Il finale della gara è tutto per Mou, indemoniato con l'arbitro per episodi tutto sommato non apocalittici e infine espulso. Pari e patta al 90°, un punto a testa e mister Tudor alla fine soddisfatto. Ai microfoni di Dazn l'allenatore dell'Hellas ha spiegato di essere contento della prestazione, respingendo l'ipotesi di un calo fisico nel secondo tempo: «Abbiamo comandato per 50 o 60 minuti, siamo orgogliosi di aver preso questo punto in trasferta a Roma». Testa ora alla prossima sfida per i gialloblu, appuntamento domenica 27 febbraio alle 15 per l'affascinante derby veneto contro il Venezia.

La diretta della partita

Marcatori: 4° Barak (Vr); 19° Tameze (Vr); 64° Volpato (Ro); 83° Bove (Ro).

Secondo tempo

90°+4 Triplice fischio finale, è parità all'Olimpico.

90°+1 Espulso Mourinho che se l'è presa molto con l'arbitro Pairetto.

90° Sono 4 i minuti di recupero.

88° Ammonito Günter per un fallo su Pellegrini fermato con le cattive in progressione.

83° Clamoroso all'Olimpico, segna anche l'altro giovanissimo neoentrato Bove. Tiro beffardo da posizione defilata sulla destra, Montipò non la vede partire e resta immobile. Pareggio della Roma meritato dopo che l'Hellas ha tirato i remi in barca da tutto il secondo tempo.

81° Conclusione da fuori di Cristante, palla alta.

80° Grande occasione per la Roma con un cross di Karsdorp che attraversa tutta l'area gialloblu, ma in tre bucano l'impatto col pallone e l'azione sfuma.

78° Altro cambio anche per la Roma: in campo Bove.

77° Entrano Sutalo per Ceccherini e Retsos per Tameze nel Verona.

72° Protesta la Roma per un presunto fallo in area su Pellegrini, ma l'arbitro lascia correre.

69° Ammonito Karsdorp per fallo a centrocampo su Bessa.

64° Torna in partita la Roma grazie a un bel gol di Volpato, appena entrato in campo: corner dalla destra, respinta corta al limite e Volpato di destro anticipa tutti battendo (con deviazione di Günter) l'incolpevole Montipò.

63° Anche Tudor cerca forze fresche: fuori il Cholito per Lasagna, mentre Caprari lascia il posto a Bessa.

61° Altro cambio nella Roma con Mou che inserisce Volpato al posto di Felix.

57° Occasione per la Roma: gran botta di sinistro da posizione defilata da parte di Veretout che impatta bene la sfera ma la sua conclusione si spegne sull'esterno della rete.

55° Esce l'ammonito Casale ed al suo posto entra Depaoli nell'Hellas.

53° Fiammata di Barak, palla al limite per Caprari che calcia di destro a giro e ui Patricio blocca senza affanno.

45° Al via la ripresa del match. Dentro Veretout e Zalewski per Oliveira e Vina nellla Roma.

Primo tempo

45°+2 Finisce qui il primo tempo, fischi per la Roma all'Olimpico, merito di un grande Hellas.

38° Giallo anche per Oliveira che rifila un calcione a Caprari.

37° Ammonito Pellegrini per un intervento ai limiti su Casale a centrocampo.

31° Gol, bellissimo, ma annullato per fuorigioco a Simeone.

29° Funambolo Simeone, si infila nell'area della Roma e in scivolata prova metterla in mezzo: palla insidiosa che si spegne però sul fondo.

28° Ancora una bella combinazione tra Caprari e Barak, conclusione di testa e parata di Rui Patricio.

19° Capolavoro Hellas ed è raddoppio: bellissima azione corale con deliziosa palla filatrante di Ilic per Caprari e Tameze che finalizza. Gialloblu travolgenti e doppio vantaggio più che meritato.

12° Aggressiva la Roma, per poco la difesa gialloblu non combina un pasticcio ma Montipò si salva all'ultimo in corner.

7° Occasione Roma: tiro di prima intenzione da fuori area di Pellegrini, ma Montipò c'è e si salva in calcio d'angolo.

4° È subito vantaggio per l'Hellas: grande schema su punizione dalla fascia destra con Faraoni che va al tiro-cross, parato da Rui Patricio ma sulla ribattuta il più rapido è Barak, bravo a calciare forte e preciso. Il Verona è avanti.

1° Cacio d'inizio, al via la sfida tra Roma e Hellas, palla ai gialloblu.

Le formazioni ufficiali

ROMA - HELLAS VERONA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Vina; Felix, Abraham.

A disposizione: Mastrantonio, Fuzato, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Keramitsis

Allenatore: José Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Lasagna, Bessa, Depaoli, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla.

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino).