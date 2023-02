Il 2° Rodeo Caffè Pellini dell'At Verona va al vicentino Marco Galante e alla cereana Manfrin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

All’At Verona secondo Rodeo Pellini Caffè per giocatori di 3^ categoria. Con i 4 campi a disposizione erano 64 i tennisti a disposizione di Giulia Meruzzi e la supervisione di Nicola Righetti.

È andata così. Nel maschile il vicentino dei Comunali Marco Galante partito come tds numero 6, ha messo tutti in fila. Dietro di lui al secondo posto Matteo Venturini del Villafranca. Bronzi per l’ottimo under 16 del Bardolino Carlo Trebucchi (l’unico a mettere in discussione la leadership di Galante portandolo al terzo set) e per il gioiellino di casa l’under 14 Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic. In evidenza nel main draw con 4 vittorie Giovanni Cadolino del Gam di Negrar, con 3 vittorie l’under 16 reggiano Cesare Benatti così come per Riccardo Scattolini del Peschiera.

Nel femminile affermazione della giocatrice tds numero due Anna Manfrin under 14 del Cerea contro la coetanea bolzanina e favorita del seeding Finja Matuella. Terzi posti per la reggina Arianna Galeazzi altra under 14 e per la giocatrice di casa più “vecchia” l’under 16 Bianca Maria Zanfir.

Prossimi tornei: Il 25 e 26 febbraio allo Sporting Club di Via Corsini a Verona Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio. A Cerea dal 3 al 14 marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 1/3. Il 26 febbraio allo Scaligero di Via Colombo a Verona si terranno le finali dei gironi di Coppa Veneto. Le vincenti, saranno premiate assieme alle prime dei raggruppamenti già disputati nella stagione ottobre 2022-febbraio 2023. All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 marzo. Al Garda dal 10 al 25 marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 marzo.