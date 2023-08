Vincono nove prove su dieci, Bottoni e Peruzzi si aggiudicano il Rally della Valpolicella

È stato un successo limpido anche se di misura quello di Federico Bottoni e Sofia Peruzzi su Skoda Fabia Rally2 Evo della Scuderia Palladio. La coppia ha vinto il quinto Rally della Valpolicella, evento organizzato dall'omonimo club il 25 e 26 agosto. Bottoni, che nelle precedenti tre partecipazioni era sempre stato rallentato da episodi sfortunati, ha vinto nove prove su dieci presentandosi sul traguardo di San Pietro in Cariano con 28.8 secondi di margine sui vicentini Paolo Menegatti e Nicola Rutigliano che hanno portato all’esordio la Skoda Fabia Rs della Ms Munaretto. Menegatti è stato bravo a tenere il ritmo migliorando i suoi parziali prova dopo prova ed ha controllato l’eventuale ritorno dei veronesi Luca Hoelbling ed Andrea Gaspari, su Skoda Fabia Rally2 Evo (Movisport) che hanno chiuso al terzo posto e primi tra i soci del Valpolicella Rally Club.

Gara concreta anche per Roberto Righetti e Diego Rossi (Skoda Fabia Rally2 Evo della Motor Valley) che nella prima parte di gara erano addirittura al secondo posto, ma un dritto ha rallentato il loro ritmo facendogli perdere il contatto con il podio. Quinta posizione assoluta per Fabio Callegaro e Federica Franchin (Skoda Fabia Rs di Hawk Racing Club), unico equipaggio ad interrompere l’egemonia di Bottoni vincendo una delle dieci prove. Sesta piazza per Alessandro Battaglin e Fabio Turco (Hyundai i20 R5 per Rally Team) che hanno preceduto una delle rivelazioni della gara, Mattia Scandola ed Alessandro Franco con la Toyota Yaris Gr (Movisport). A chiudere i primi dieci sono stati all’ottavo posto Jacopo Facco e Nicola Doria (Toyota Gr Yaris per E.A. Sport), nona piazza per Massimiliano Locatelli e Giordano Gregori (Skoda Fabia Rs per Mrc Sport) e decima per Denis Franchini e Paolo Scardoni (Skoda Fabia Rally2 Evo per Movisport).

Bella la gara di Roberto Campostrini e Virginia Poddi che con la Peugeot 208 Rally4 (Rally Team) hanno vinto il loro gruppo dopo una bella battaglia con Stefano Strabello e Ivan Gasparotto (Destra 4 Squadra Corse) che hanno chiuso subito dietro. Il gruppo Rc5n è andato a Tommaso Salizzoni e Giorgio Martini (Peugeot 106 di Squadra Corse Verona) per un solo secondo e mezzo davanti a Mirko Cecchin e Thomas Luca Panato (Renault Clio di Rally Sport Evolution). Manuel Soprana e Francesco Girardi, su Fiat Seicento Sporting (Verona Corse 23) hanno invece conquistato il gruppo Rc6n.

Successo nel Trofeo 15 pollici, dedicato alle vetture più piccole, per Mosè Marchi e Sonia Dal Dosso, su Peugeot 106 Rally della B&B Technology, mentre il Memorial Guglielmo Bonamini ha premiato i primi navigatori veronesi, Andrea Gaspari nella gara moderna ed Alberto Martini in quella storica.

Classifica femminile assegnata invece alla vicentina Sonora Mozzato su Peugeot 106 (Pr2 Sport) navigata da Elia de Guio, alla quarta gara in carriera ed al miglior risultato di sempre.

Ed è stata una gara a senso unico quella del terzo Rally della Valpolicella Storico che ha visto l’affermazione di Nicola Patuzzo ed Alberto Martini sulla Ford Sierra Cosworth del Team Bassano. Il veronese ha vinto tutte le prove bissando il successo del Due Valli Historic e confermandosi ottimo profeta in patria, primo anche nel Trofeo Ford Cup. Patuzzo ha conquistato di misura l’assoluta e il quarto raggruppamento, precedendo di 38.7 secondi Giovanni Nucera e Christian Soriani (Porsche 911 RS/Ateneo) vincitori nel secondo raggruppamento. Brivido nel finale per Gianfranco Panato ed Alberto Albieri, che a due prove dalla fine hanno dovuto sudare sette camicie per tenere la terza piazza assoluta, seconda di quarto raggruppamento, contro Sebastiano Serpelloni e Nicola Petrin (Ford Sierra Cosworth per Daytona Race) che in grande rimonta si sono però fermati per un problema tecnico. Giuseppe Bottoni, papà di Federico, ha conquistato la quarta posizione assoluta e la vittoria nel terzo raggruppamento navigato da Elisabetta Sansone su Opel Kadett Gte (Verona Corse 23), completando così una giornata davvero speciale per la famiglia Bottoni.

La gara si è svolta perfettamente grazie al lavoro di tutto lo staff, alla collaborazione con le forze dell'ordine e alla gestione della direzione di gara gestita da Walter Robassa insieme ad Alberto Riva. Su 99 partenti, sono stati 74 gli equipaggi al traguardo, ma rally sempre in orario e corso senza nessuna interruzione.