Federazione Italiana Pallacanestro: in Veneto rinviate causa Covid tutte le partite dal 2 al 16 gennaio 2022

La Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Veneto, ha deciso il rinvio di tutte le partire che si sarebbero disputate altrimenti dal 2 al 16 gennaio 2022. Secondo quanto si legge in una nota ufficiale, il Consiglio direttivo regionale, sentiti i presidenti e delegati provinciali, in considerazione delle «numerose richieste e sollecitazioni pervenute da parte delle società e dei tesserati,» valutata attentamente la «difficile situazione pandemica in atto» ha infatti stabilito «il rinvio di tutte le partite, compresi i recuperi, di tutti i campionati maschili e femminili di competenza regionale e dei campionati maschili di eccellenza, che dovevano disputarsi nel periodo dal 2 al 16 gennaio 2022».

Il Consiglio direttivo regionale Fip Veneto comunica altresì che, nel periodo di rinvio, «non saranno autorizzate partite amichevoli o allenamenti congiunti». Il Comitato Regionale, si legge inoltre, «continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sul territorio nazionale e regionale con l’augurio di poter garantire, in sicurezza, il regolare svolgimento delle competizioni». L’Ufficio gare regionale e gli Uffici gare distaccati provinciali comunicheranno, a breve, la nuova programmazione regionale e provinciale relativa ai campionati rinviati.