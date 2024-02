Torna la in primavera la Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi e ospiterà un raduno Ferrari

Si svolgerà il prossimo 21 aprile la Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi, l’evento organizzato dall’Automobile Club Verona, ACI Verona Sport e A.C. Verona Historic giunto alla sua settima edizione in questa formula. Un emozionante incontro con la storia dell'automobilismo che coinvolge centinaia di appassionati e amanti delle vetture da corsa.

La Rievocazione Storica ha radici profonde nella tradizione motoristica locale. La Caprino-Spiazzi è stata infatti una gara automobilistica di velocità in salita diventata riferimento nel panorama italiano ed europeo, la cui storia ha mosso i primi passi nel 1966. Dopo l’interruzione dei primi anni Duemila, l’Automobile Club Verona l’ha ripresa in formula rievocativa nel 2018 portando di nuovo la passione lungo i circa 8 chilometri che, in ascesa, portano da Caprino a Spiazzi. Una formula che da sei edizioni ha saputo catturare l'entusiasmo di partecipanti e spettatori, rendendosi un appuntamento immancabile nel panorama automobilistico veronese.

Anche l’evento 2024 sarà riservato esclusivamente a vetture costruite entro il 1993, sia stradali che in allestimento corsa, ma la Caprino-Spiazzi 2024 si arricchirà di un'esclusiva novità: un raduno Ferrari aperto a tutte le vetture del Cavallino Rampante, indipendentemente dall'anno di costruzione. Questo significa che anche le più recenti creazioni della casa automobilistica modenese potranno condividere lo stesso palcoscenico con le auto della Rievocazione.

Questa apertura a tutte le ere della storia Ferrari promette di regalare agli appassionati un'esperienza unica e straordinaria. Sarà un'occasione imperdibile per ammirare da vicino la continua evoluzione dell'artigianato automobilistico di alta classe che ha reso la Ferrari un simbolo di prestigio ed eccellenza nel mondo delle auto sportive. Fondamentale per questo raduno sarà la collaborazione con INECO Official Ferrari Dealer per Verona.

Il programma della giornata è in fase di definizione ma coinvolgerà Palazzo Carlotti, sede comunale di Caprino Veronese, piazza della Vittoria e località Platano e ovviamente la strada provinciale 8, grazie anche alla fondamentale collaborazione del Comune di Caprino Veronese e di Ferrara di Monte Baldo.