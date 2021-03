Reggina - Chievo Verona, probabili formazioni | Gialloblù con tanti assenti in attacco

Ritornerà Djordjevic, anche se potrebbe partire dalla panchina. Si fermano Di Gaudio, Fabbro e De Luca. E in difesa non ci sono i due centrali Rigione e Vaisanen

«È stata una settimana pesante perché perdiamo qualche giocatore soprattutto nel reparto offensivo. Mogos non sta benissimo. Obi dovrebbe farcela». Alfredo Aglietti ha descritto così la condizione della sua squadra alla vigilia della 30esima giornata del campionato di Serie B. Domani, 21 marzo, il Chievo Verona affronterà la Reggina. Si giocherà allo stadio Granillo di Reggio Calabria e la direzione di gara è stata affidata all'arbitro Daniele Paterna di Teramo. Sarà lui a dare il fischio d'inizio alle 15.

Sono 23 i convocati del Chievo Verona. Aglietti ha detto che Mogos non sta benissimo, ma è comunque arruolato, mentre non ci saranno due centrali difensivi: Rigione e Vaisanen. Davanti a Semper dovrebbero dunque giocare Renzetti sulla sinistra, Gigliotti e Leverbe al centro e Bertagnoli sulla destra, se Mogos non dovesse farcela. Centrocampo al completo, mentre in attacco ritorna Djordjevic ma si fermano Di Gaudio, Fabbro e De Luca.

Nella Reggina di mister Marco Baroni non ci sarà lo squalificato Loiacono e non recuperano Faty, Petrelli e Folorunsho.

Su VeronaSera sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sul match di domani. Queste le probabili formazioni:

