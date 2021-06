Torino con più energia, Tezenis sconfitta anche in Gara 2 dalla Reale Mutua

Ancora una sconfitta per la Tezenis Verona al Pala Gianni Asti di Torino. Dopo aver perso in Gara 1, i gialloblù hanno ceduto anche Gara 2 alla Reale Mutua ed ora dovranno vincere tutte le prossime sfide per non essere eliminati dai playoff promozione di A2. E la prima di queste prossime sfide sarà giovedì prossimo, 10 giugno, all'Agsm Forum.

Gara 2 tra Torino e Verona è stata decisa nel secondo quarto. Il primo è terminato 17-17 ed ha visto una Tezenis presente soprattutto in difesa e capace di recuperare uno svantaggio di 6 punti (10-4).

Nel secondo parziale, Verona è passata per la prima volta in vantaggio, ma la risposta torinese è stata rapida e ad intensità crescente. Dopo il 7-0 che ha portato il punteggio sul sul 24-19, la Tezenis ha costruito un argine troppo debole e la Reale Mutua è straripata fino al +19 (44-25) ed è arrivata a metà partita sul 44-29.

Nel terzo quarto si è segnato pochissimo e Torino non ha dovuto spendere troppe energie per contenere i gialloblù che sono arrivati a giocarsi gli ultimi dieci minuti sotto di 17 punti (55-38).

La Reale Mutua si è limitata a mantenere l'equilibrio anche nell'ultimo parziale. La Tezenis nel suo momento migliore è arrivata al massimo sul -14 ed in pratica non è mai rientrata in partita. Il match si è concluso sul 69-51 ed ora Verona è ad una sconfitta dall'eliminazione dai playoff.

Reale Mutua Torino - Tezenis Verona 69-51

Reale Mutua Torino: Ousmane Diop 15 (5/8, 1/3), Jason Clark 12 (5/9, 0/5), Mirza Alibegovic 11 (1/3, 3/6), Alessandro Cappelletti 8 (0/1, 2/4), Kruize Pinkins 7 (0/0, 2/4), Luca Campani 6 (2/2, 0/2), Lorenzo Penna 5 (1/2, 1/3), Franko Bushati 5 (0/0, 1/4), Daniele Toscano 0 (0/2, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Brian Sacchetti 16 (2/2, 2/6), Phil Greene IV 9 (2/6, 1/7), Francesco Candussi 7 (2/7, 0/3), Giovanni Tomassini 4 (0/3, 1/3), Bobby Ray Jones 4 (2/3, 0/2), Giovanni Pini 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Caroti 3 (0/0, 1/2), Giovanni Severini 2 (1/4, 0/3), Guido Rosselli 2 (1/2, 0/1), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0).