Al Real Tennis di Castel D'Azzano il primo Trofeo Lexus è andato a Bussinello

A Castel D'Azzano, presso il Real Tennis, si è concluso il primo Trofeo Lexus per giocatori di quarta categoria. La competizione è stata perfezionata da Corrado e Chiara Aprili e vi hanno partecipato 114 tennisti.

Nel maschile, davanti a tutti si è messo Pietro Fabio Bussinello dell’At Verona che in due set ha regolato il sorprendente Simone Scabello dell’Isola Rizza. Una buona prestazione del finalista che ci ha messo tutta la verve agonistica ma contro Bussinello non è andato oltre un 6-2, 6-4. Terzi posti per Alberto Perbellini e per Nicola Bresciani del Poiano.

Nel femminile ha svettato Carla Degli Albertini del Peschiera. In finale, la tennista ha ribaltato il pronostico, mettendo in seconda posizione la favorita Valentina Antonini del Poiano con un doppio 6-1. Bronzi per Lenuta Bejinaru dello Zevio e per la mina vagante Simonetta Savoia del Dossobuono.

TORNEI IN CORSO

A Cerea, si conclude oggi, 16 luglio, il torneo di terza categoria. Nel singolare maschile la finale maschile sarà tra Vantini e De Marco. Già concluso il draw singolare femminile vinto da Camilla Dal Cero e quello del doppio misto aggiudicato al duo Veggiari.

Fino al 21 luglio, si gioca all’Olimpica di Dossobuono il torneo di quarta categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Sono 135 i giocatori in lizza.

A Bardolino fino al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000 euro. Attualmente sono 121 i giocatori a confronto. Altri sono attesi per le categorie successive.

A Bussolengo fino al 28 luglio torneo di 3a maschile e femminile Trofeo Pigo con 157 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 luglio torneo di 3a categoria femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio. La medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio fino ai 3.5.

Al Garda Tennis dal 19 luglio al 4 agosto torneo di 4a maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio.

A Sanguinetto dal 26 luglio al 4 agosto torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 24 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 3 al 18 agosto Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 dell'1 agosto.