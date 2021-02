Giro d'Italia 2021, il tracciato della corsa: la tappa 13 è Ravenna-Verona

Dopo il sopralluogo del mese scorso che aveva fatto sperare gli appassioni, è arrivata la conferma: il Giro d'Italia 2021 farà tappa anche a Verona. E non una tappa qualunque, perché uno dei capitoli del grande racconto della Corsa Rosa di quest'anno sarà dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per questo ai ciclisti sarà chiesto di percorrere un tracciato stradale che partirà da Ravenna, città dove Dante è sepolto, ed arriverà a Verona, città che accolse il Sommo Poeta dopo l'esilio da Firenze.

Oggi, 24 febbraio, gli organizzatori del Giro d'Italia hanno svelato il tracciato di quella che sarà la 104esima edizione. Un'edizione che partirà l'8 maggio con una cronometro individuale per le vie di Torino e si concluderà il 30 maggio con un'altra cronometro, da Senago a Milano. La tappa di Verona sarà la 13esima e si svolgerà il 21 maggio. I corridori arriveranno da Ravenna, passando per un breve tratto sul territorio lombardo, e dopo quasi 200 chilometri percorreranno la Strada Statale 12, arrivando al traguardo allestito in Corso Porta Nuova all'altezza di Piazza Pradaval.

In zona fiera sarà posizionata l’area stampa, mentre per i corridori saranno allestiti spazi e servizi al Centro sportivo Consolini in Basso Acquar. E gli ampi spazi della Piazza Bra saranno adibiti al grande Open Village del Giro.

«L’idea di questa tappa dantesca era nata già due anni fa, durante le prime fasi di programmazione degli eventi dedicati ai 700 anni dalla morte del Sommo Poeta - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Sono felice che, dopo averla proposta al direttore del Giro, nella 104esima edizione sia stata resa possibile. Il Giro è da sempre uno degli eventi sportivi più attesi, a livello nazionale e mondiale. La realizzazione della 13esima tappa a Verona rappresenta uno dei principali appuntamenti che segneranno il rilancio della città nel corso del 2021».