A Veronafiere torna Rally Therapy, l'appuntamento che trasferisce l’emozione del rally sul piano sociale

Dopo il grande successo dello scorso anno l’Automobile Club di Verona, in collaborazione con l’Ulss 9 Scaligera, Veronafiere e Tomasi Auto, ha confermato ufficialmente il prossimo svolgimento dell'appuntamento "Rally Therapy - A Bordo di un sogno". Si tratta, nello specifico, di un'iniziativa sociale ideata nel 2018 e che permetterà anche questa volta a delle persone diversamente abili di vivere l’appassionante esperienza del rally.



Il momento, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà venerdì 21 aprile al Parcheggio Multipiano di Veronafiere dalle ore 14 alle 18 e vedrà la partecipazione di quasi cento ragazzi e ragazze che saliranno sulle vetture, messe a disposizione da un gruppo di appassionati veronesi coordinato da Giampietro Ceschi. Nell’area del Parcheggio Multipiano, spiegano gli organizzatori in una nota, sarà disegnato un circuito grazie all’intervento tecnico dell’Automobile Club Verona e di Aci Verona Sport che consentirà ai gentlemen driver di accompagnare i fortunati passeggeri in tutta sicurezza, senza ovviamente risparmiare sul divertimento e sulle emozioni.



«Lo scopo di questa iniziativa - ha sottolineato il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso - è prima di tutto quello di consentire un momento di svago con finalità terapeutica e benefica a chi ne ha davvero bisogno. Abbiamo ottenuto un grande successo con Rally Therapy, ideato dal Direttore Riccardo Cuomo, e vogliamo continuare a promuoverlo perché ci permette di leggere la nostra passione per l’automobile in una chiave completamente diversa».

Lo stesso presidente Adriano Baso ha infine aggiunto: «Da segnalare che quest’anno arriveremo a coinvolgere cento ragazze e ragazzi, mai così tanti, e l’iniziativa aderirà al Progetto Turismo Sociale ed Inclusivo dell’Ulss 9 Scaligera e coinvolgerà anche l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villafranca».