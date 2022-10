Si apre e si chiude in Piazza Bra il 40esimo Rally Due Valli. «Sarà indimenticabile»

Tra Verona e le vallate orientali della provincia andrà in scena il grande spettacolo del Rally Due Valli. È tutto pronto per la 40esima edizione dell'evento sportivo che è stato creato dall’Automobile Club di Verona e che quest’anno celebra i suoi primi 50 anni. Una manifestazione attesa da tanti, più o meno appassionati, in programma dal 6 all'8 ottobre e valida come atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Per la speciale edizione, che registra 187 iscritti, è previsto un doppio passaggio in Piazza Bra. L'appuntamento ai piedi dell'Arena è per venerdì 7 ottobre, con la partenza alle 14, e per sabato 8 ottobre, con la cerimonia di arrivo alle 20.30.

Il programma è stato illustrato ieri, 4 ottobre, dal sindaco Damiano Tommasi insieme al presidente dell'Automobile Club Verona Adriano Baso, al direttore Riccardo Cuomo e al direttore di gara Alberto Riva (qui il video). Presenti anche i rappresentanti di partner e sponsor dell’evento: Banca Valsabbina, Aleph Group, Tomasi Auto, Up Rent di Scaligera Service, Cubi impianti tecnologici, Bim Adige, Noleggiare, Sara Assicurazioni, Atv, Sicurplanet, Mondini Cavi, Aci Global Servizi e Publistar.

«È un evento sportivo molto particolare ed affascinante, che unisce velocità, pathos e passione per i motori - ha sottolineato il sindaco - È sempre un orgoglio veder partire questa manifestazione dalla città. Ricordo quando da ragazzo era una gioia poter assistere all’evento lungo il percorso. Mi colpiva potesse svolgersi sulle nostre strade, protagoniste per qualche giorno di una grande festa del rally, che nella 40esima edizione prenderà il via e si chiuderà in Piazza Bra. Sarà un'edizione importante. È una delle tante manifestazioni di cui noi veronesi godiamo, sono contento delle ricorrenze che quest’anno festeggia e mi auguro che sia appuntamento coinvolgente e spettacolare».

La gara accenderà i motori venerdì mattina per lo prove libere a Grezzana, in località Busoni di Rosaro. Il via simbolico avverrà in Bra a partire dalle 14. I concorrenti della gara principale disputeranno tre prove speciali e faranno ritorno al Bentegodi per l’assistenza alle 20.

Sabato 8 la gara proseguirà con altre 4 prove speciali da ripetere due volte. Le validità Coppa Rally di Zona e Trofeo Rally di Zona (per le auto storiche) disputeranno invece solo 6 prove speciali. Ma l'arrivo per tutti sarà in Piazza Bra dalle 20.30.

Il centro direzionale dell’evento sarà ancora una volta al Payanini Center di Via San Marco.

Dopo le due edizioni frenate dal Covid, l’Automobile Club Verona, in collaborazione con l’Ulss 9 Scaligera e con la forte energia di Gianpietro Ceschi, tornerà anche ad organizzare "Rally Therapy - A Bordo di un sogno", l’iniziativa sociale che avvicina ragazze e ragazzi con disabilità al mondo delle auto da competizione a scopo terapeutico e benefico.

Nella giornata di venerdì, sul tratto di strada utilizzato per lo prove libere, dalle 16 alle 18 circa 15 vetture da corsa storiche e moderne porteranno a spasso una cinquantina di ragazze e ragazzi con disabilità, per far vivere loro l’emozione e l’adrenalina delle corse.

E infine, per la prima vera edizione post Covid, Automobile Club Verona allestirà anche uno speciale Motorhome Hospitality per gli ospiti dell’organizzazione.

«È un momento storico per il Rally Due Valli con la 40esima edizione che festeggia i primi 50 anni - ha dichiarato Adriano Baso, presidente Automobile Club Verona - Fu anche la mia prima gara in assoluto nel 1972, la prima edizione. Partiamo con un importante numero di iscritti, torneremo a correre di notte e ancora una volta attribuiremo il titolo di campione italiano. Sarà un Rally Due Valli indimenticabile». E il direttore Cuomo ha aggiunto: «Abbiamo resistito anche durante le due edizioni segnate dal Covid e abbiamo continuato a scrivere questa splendida storia sportiva».