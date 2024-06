Sale l'attesa per il ritorno del Rally Due Valli, chiusura iscrizioni il 19 giugno: «Ci aspettiamo una spinta d'affetto da parte dei piloti locali»

Mancano una decina di giorni al 42° Rally Due Valli, l’evento organizzato dall’Automobile Club Verona che quest’anno torna a valere per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie rallystica più prestigiosa d’Italia della quale la corsa veronese sarà quarto appuntamento, oltre che per la Coppa Rally di 4^ Zona con Coefficiente 2. Lo staff dell’AC Verona, appena uscito con successo dal passaggio della 1000 Miglia da Villafranca, è pronto insieme ad ACI Verona Sport ad accogliere nuovamente i tanti partecipanti che si confronteranno con le tecniche prove speciali del Rally Due Valli, disegnate anche in questa occasione tra le colline di Val Mezzane, Val d’Illasi, Val Tramigna e Val d’Alpone.

Ad attirare attenzione e interesse sportivo e mediatico anche il fatto che, ad oggi, la prova più lunga del campionato si disputerà proprio a Verona: sarà "Bolca" dall’alto dei suoi 25,26 chilometri a candidarsi come tratto più selettivo dell’evento, anche se gli esperti e gli appassionati sono in grande attesa anche per la "San Mauro di Saline" prova speciale che rappresenta senza dubbio la grande incognita della tappa del venerdì, dato che il secondo passaggio si disputerà parzialmente in notturna. A completare il percorso sarà poi il tratto di "Moruri", la cui versione corta sarà Power Stage con la bella "Postuman" in discesa, poco più di due chilometri super scenografici che saranno trasmessi in diretta su ACI Sport TV come contenuto più atteso dell’intero weekend.



Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 19 giugno. Il presidente dell’Automobile Club, Adriano Baso, che in passato ha disputato il Rally Due Valli numerose volte come concorrente, auspica un’ulteriore spinta di affetto dei veronesi: «Abbiamo lavorato moltissimo per riportare il Campionato italiano Assoluto Rally Sparco a Verona e disegnato un percorso diverso, serrato, interessante e vogliamo dimostrare tutta la grande passione della Verona rallystica. So che tanti si stanno preparando e sono fiducioso che potremo avere numeri e qualità molto interessanti».

L’elenco iscritti sarà presentato ufficialmente il prossimo lunedì 24 giugno, alle ore 12, nel corso della conferenza stampa ufficiale a Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona. L’evento, che scatterà venerdì 28 giugno, aggiungerà inoltre un tocco glamour unico al mondo con il doppio passaggio da Piazza Bra, il primo intorno alle 16.15 di venerdì e il secondo con la spettacolare cerimonia di premiazione in programma sabato 29 giugno dalle 17.25. Il parco assistenza sarà allestito al Parcheggio Multipiano di Veronafiere dove, nel pomeriggio di giovedì 26 giugno si svolgerà l’iniziativa benefica "Rally Therapy - A bordo di un sogno" che permetterà ad alcune ragazze e ragazzi diversamente abili di provare, in tutta sicurezza, l’adrenalina del rally come passeggeri di vere auto da competizione.