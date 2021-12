Rally Due Valli: si alza il sipario sulla cinquantesima edizione

L’edizione più attesa degli ultimi anni si svolgerà il 6-8 ottobre. Con l’ufficializzazione dei calendari ACI Sport per la stagione 2022, si alza il sipario anche sul 50° Rally Due Valli, che segnerà i primi 50 anni dalla nascita della manifestazione rallystica veronese per eccellenza.

Si tratterà di un momento storico per l’Automobile Club Verona, per i veronesi, per la città tutta. L'evento, nato dalla determinazione e dal coraggio da alcuni lungimiranti appassionati nell'ormai lontano marzo 1972, arriva a spegnere le 50 candeline e lo farà in un'annata speciale, durante la quale si parlerà in continuazione di Rally Due Valli.

Il prossimo 18 marzo, in una serata esclusiva ospitata all’interno del palazzo della Gran Guardia, l’Automobile Club Verona presenterà il libro dedicato a questo storico compleanno.

Venendo invece all’appuntamento sportivo di ottobre, il Rally Due Valli tornerà ad essere l’episodio conclusivo del campionato, diventato nel frattempo CIAR Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, comprensivo di sette sfide tutte su asfalto. Verona conterà con coefficiente 1.5 e non è escluso che possa tornare ad essere gara decisiva come successo a ripetizione in questi ultimi otto anni, non da ultimo proprio lo scorso ottobre con il successo di Giandomenico Basso.

La gara CIAR Sparco potrà ovviamente beneficiare dei cambiamenti regolamentari che prevedono maggiori chilometraggi complessivi e l’eventuale possibilità di aggiungere una prova al venerdì sera, ipotesi sul tavolo di studio anche a Verona ma non ancora confermata.

Il rally moderno sarà poi valido anche per la Coppa Rally di 3^ Zona (anche in questo caso con coefficiente 1.5), mentre proseguirà la sua storia anche il Rally Due Valli Historic, che giungerà all’edizione numero 17 e sarà valido per il Trofeo Rally di 2^ Zona. Grande ritorno per l’edizione del cinquantesimo compleanno sarà la regolarità sport Due Valli Classic che rientra nel programma del Rally Due Valli dopo l’ultima edizione disputata nel 2019.

«Non mancheranno novità a livello di percorso - ha sottolineato il Presidente dell’Automobile Club Adriano Baso - i ragazzi di ACI Verona Sport stanno già studiando le variazioni che posso assicurare saranno particolarmente importanti, anche alla luce dei nuovi regolamenti CIAR. Inutile dire che la 40° edizione della gara e il 50° compleanno del Rally Due Valli saranno per noi uno dei momenti cruciali dell’attività sportiva 2022».