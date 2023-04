Rally Due Valli, in 141 a darsi battaglia. «Evento legato al dna veronese»

Si accendono i motori del Rally Due Valli, la storica manifestazione automobilistica giunta alla 41esima edizione che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 aprile tra Verona e le colline dell'Est Veronese. L'appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con Aci Verona Sport e numerosi partner, rientra nelle iniziative per i 100 anni dell’Aci Verona, fondato nel 1923.

Sono 141 i partecipanti alla gara valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto, per la Coppa Rally di Zona e che includerà anche il rally storico con il 18esimo Due Valli Historic e per la prima volta nella storia la regolarità a media con il Due Valli Classic.

Partenza e arrivo della gara saranno a Veronafiere, dove ci saranno il centro direzionale con direzione gara, centro classifiche e sala stampa. Mentre il parco assistenza sarà al parcheggio Re Teodorico.

I 141 partenti sono così suddivisi: 92 vetture moderne, 19 nel rally storico e 30 nella regolarità a media. Tra i piloti protagonisti in lizza per la vittoria assoluta si segnala la presenza di Luca Rossetti con Eleonora Mori (Hyundai i20 N Rally2) che hanno già vinto a Verona nel 2018 e con Rossetti che ha vinto anche nel 2017. Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia Rally2 Evo) saranno a loro volta in corsa per il successo da campioni uscenti del Cira, ma occhio anche a Stefano Albertini e Danilo Fappani (Skoda Fabia Rally2 Evo) che puntano al campionato. Tra gli altri piloti che possono dire la loro nella generale ci sono Testa-Inglesi (Skoda Fabia Rally2 Evo), Pedro-Grimaldi (Skoda Fabia Rally2 Evo), Sossella-Falzone (Hyundai i20 N Rally2) e Andriolo-Menegon (Skoda Fabia Rally2 Evo). Tra i veronesi torna al Due Valli per la diciannovesima volta Luca Hoelbling, questa volta con Andrea Gaspari su una Skoda Fabia Rally2 Evo. Favori del pronostico gialloblu per Federico Bottoni che con Sofia Peruzzi (Skoda Fabia Rally2 Evo) ha più volte fatto molto bene nella gara di casa fino al successo Crz dello scorso anno. Tanti veronesi anche nello storico con in testa Patuzzo-Martini (Ford Sierra Cosworth), Bombieri-Pasini (Bmw M3) e Baso-Cirillo (Bmw M3).

Il Rally Due Valli 2023 entrerà nel vivo venerdì dalle 11 con lo shakedown a Busoni di Grezzana mentre la partenza ufficiale sarà data al Parcheggio Re Teodorico all’uscita dal parco assistenza alle 17.01.

Venerdì si disputerà la prova di apertura, in località Busoni alle 17.55. Alle 19, le vetture transiteranno in Piazza Bra per la cerimonia di inizio. Sabato 22 aprile la tappa vera e propria con 9 prove speciali, tre da ripetere per tre volte. Le prove sono: "Moruri Banca Valsabbina", con partenza dal Pian di Castagnè e arrivo tra Castagné e Mezzane di Sotto dopo il passaggio a Moruri; "Marcemigo Aleph" con disegno ad anello intorno a Tregnago accorciato nella terza ripetizione; e "Ca’ del Diaolo Tomasi Auto" in versione corta da Bolca a Sprea fino al Ristorante Ca’ del Diaolo di Badia Calavena.

Le vetture moderne disputeranno 9 prove speciali mentre per lo storico e la regolarità le prove sono 6. I concorrenti arriveranno in Piazza Bra a partire dalle 17. L’ordine di partenza sarà moderne, storiche e regolarità, mentre l’ordine di arrivo sarà storiche, regolarità ed infine le moderne, queste ultime previste in Bra sabato sera alle 21:30.

In Piazza Bra, a partire dalle 20 di sabato, quindi dopo l’arrivo delle vetture storiche e prima dell’arrivo del 41esimo Rally Due Valli, sfileranno sulla pedana allestita davanti a Palazzo Barbieri anche le Fiat Panda delle Scuderie Omega e Company Rally Team in partenza per il Panda Raid in Marocco. Il gruppo veronese, che ha ricevuto il patrocinio dall’Automobile Club Verona, sarà composto da 19 equipaggi.

E altra importante iniziativa collaterale sarà quella di venerdì quando dalle 14 alle 18, al Parcheggio Multipiano, andrà in scena la quarta edizione di "Rally Therapy - A Bordo di un Sogno", l’iniziativa sociale ideata nel 2018 che permette a persone con disabilità di vivere l’esperienza del rally. Organizzata in collaborazione con Ulss 9 Scaligera, Veronafiere e Tomasi Auto, questo importante momento vedrà la partecipazione di quasi cento ragazzi e ragazze che saliranno sulle vetture, messe a disposizione da un gruppo di appassionati veronesi, coordinato da Giampiero Ceschi. Nell’area del Parcheggio Multipiano sarà disegnato un circuito grazie all’intervento tecnico dell’Automobile Club Verona e di Aci Verona Sport che consentirà ai gentlemen driver di portare a spasso i fortunati passeggeri in tutta sicurezza senza risparmiare sul divertimento e sulle emozioni.

Imponente anche la squadra messa in campo dall’organizzazione. Ci saranno 9 ambulanze, 10 medici, 6 carri attrezzi, 215 commissari, 8 vetture apripista più 4 di sicurezza per ogni prova speciale, una vettura scopa, 2 fuoristrada per eventuali recuperi veloci durante le prove speciali, 4 mezzi di estricazione di traumatizzati e 4 furgoni per il ripristino delle prove.

L’evento è stato presentato questa mattina, 19 aprile, dall'assessore alla mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari (qui il video). Sono intervenuti il direttore dell'Automobile Club Verona Riccardo Cuomo ed il presidente di Aci Gest e organizzatore Alberto Riva.

«Una manifestazione storica a cui i cittadini e le cittadine di Verona sono affezionati - ha detto Ferrari - Il rapporto tra il Comune e Aci Verona è assolutamente di massima sinergia come dimostrato in occasione di altre iniziative. Da parte nostra c’è dunque la massima collaborazione per eventi sportivi come questo, legate al dna dell’automotive veronese».

«Il 19 novembre 2023 l’Automobile Club compirà 100 anni, questa è senza dubbio un’edizione speciale - ha spiegato Riccardo Cuomo - Quest’anno inoltre il rally si tinge di sociale con la quarta edizione di Rally Therapy, per coinvolgere e donare un sorriso alle persone meno fortunate, che potranno salire a fianco dei piloti e simulare una prova speciale. Ringrazio il Comune, la polizia locale e tutti gli sponsor per il sostegno ma anche per una collaborazione che ci permetterà di svolgere la manifestazione nel miglior modo possibile».

«Da anni - ha sottolineato il presidente di Amia Bruno Tacchella - Amia supporta le iniziative sportive così come quelle legate alla sostenibilità ambientale. Riguardo all’automotive, circa il 70% delle vetture viene riciclato, e anche noi con le isole ecologiche mobili o fisse raccogliamo oli, batterie e pneumatici esausti, perché è importante conferire correttamente materiali pericolosi come questi. Saremo presenti in Piazza Bra, al Parcheggio Multipiano e nella parte di assistenza auto in fiera, con bidoni di raccolta e personale aggiuntivo, per garantire pulizia, per una corretta raccolta dei rifiuti e per dare un importante messaggio ambientale a tutti».