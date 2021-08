Stefano Raimondi ha calato il tris con un argento nella staffetta azzurra

Ha cominciato vincendo un'oro ed ha proseguito con un bronzo. Gli mancava un argento per completare il tris ed è arrivato oggi, 30 agosto. Il 23enne Stefano Raimondi ha vinto la sua terza medaglia in queste Paralimpiadi di Tokyo. Il nuotatore di Zimella ha nuotato insieme a Simone Ciulli, Simone Barlaam e al bibionese Alberto Fantin nella staffetta maschile 4 per 100 stile libero ed il team azzurro ha chiuso al secondo posto dietro agli australiani che hanno stabilito il nuovo record mondiali e davanti agli ucraini.

«Anche oggi, i nostri ragazzi alle Paralimpiadi ci hanno regalato emozioni forti - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Straordinaria la rimonta da settimi a secondi dello squalo Raimondi e di Fantin, Ciulli e Barlaam. Che batticuore. Per Fantin e Raimondi, già sul podio in altre gare si tratta di una bella conferma, non solo di capacità tecniche, ma anche di tenuta psichica e fisica dopo giorni di competizione. Più in generale è bello constatare come le squadre che fanno le staffette siano sempre competitive, affiatate, l'incarnazione del tutti per uno, uno per tutti. Lo sport veneto continua a vivere un sogno vincente. Auguro a tutti i ragazzi in gara di risvegliarsi il più tardi possibile, perché solo chi non ha il coraggio di sognare non realizza i suoi sogni. Questi sono tutti giovani che di coraggio ne hanno a bizzeffe, e non solo di sognare».