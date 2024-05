Tennis, B1: prezioso pari per il Benetti Team contro Montecatini

Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic, tennista dell’At Verona, è stato premiato con il Cangrande 2023. Nell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia, il quindicenne del Benetti Team ha ricevuto il prestigioso premio. Il ragazzo fa parte del roster della squadra impegnata nel campionato di B1. E non sono tanti gli atleti che a 15 anni riescono a giocare a questo livello.

E dopo aver ricevuto il premio, il giovane è sceso in campo ieri per la quarta giornata del compionato. Giornata in cui il Benetti Team ha trovato un pareggio per 3-3 contro Montecatini. La classifica del girone vede ancora però i veronesi al penultimo posto con due punti.

Le tre vittorie del Benetti Team contro Montecatini le hanno conquistate Nik Razborsek e Gabriel Roveri Sydney nei singoli, e successo per i due anche in coppia in una delle sfide di doppio.

Nel campionato di B1 femminile, invece, turno di riposo per il Sec Scaligero che dunque resta ultimo nel girone con 0 punti. La prossima gara sarà domenica 2 giugno in casa contro Castiglionese.