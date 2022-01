Bentegodi orfano della Curva Sud: i tifosi dell'Hellas non entrano per protesta contro le nuove restrizioni

«Viste le improvvise pressioni, le nuove restrizioni e il conseguente venir meno di determinate possibilità e condizioni, non entreremo al Bentegodi né oggi né durante Verona-Bologna. Saremo ovviamente presenti all'esterno dello stadio». È quanto si legge in un comunicato del tifo organizzato dell'Hellas Verona.

I tifosi della Sud, questa sera e per il prossimo match casalingo, hanno quindi annunciato non entreranno per occupare alcun posto dello stadio Bentegodi, in segno di protesta contro le limitazioni loro imposte a causa dell'emergenza Covid. Dalla gara col Bologna il limite degli spettatori presenti è stato fissato in non più di 5 mila persone.

Questa sera, alle ore 20.45, l'Hellas Verona affronterà al Bentegodi la Salernitana per il posticipo domenicale della seria a.