Pordenone - Chievo Verona | Aglietti cauto: «Sarà una gara impegnativa»

Pordenone e Chievo Verona si affrontano sabato 7 novembre alle 14 in una gara valida per la settima giornata di serie BKT. In conferenza stampa mister Aglietti è apparso cauto ma fiducioso: «Abbiamo spinto molto la scorsa settimana, avevamo tre gare, in questa ho cercato di scaricare di più il lavoro perché devo avere una squadra pimpante. Domani sarà una gara ad alta intensità, dovremo esser bravi in tutte le situazioni di rapidità. Sono comunque soddisfatto del lavoro fatto».

Poi una breve riflessione anche sugli avversari da parte di Aglietti: «Il Pordenone da neo promossa ha sorpreso tutti lo scorso anno, sono un club molto serio, fanno le cose per bene e hanno delle ambizioni, lo hanno già dimostrato sul mercato. Troveremo una squadra che gioca un buon calcio e ha tanta intensità, - ha aggiunto Aglietti - oltre alla voglia di accorciare la classifica: sarà una gara impegnativa».

Le probabili formazioni

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Ciurria; Diaw, Musiolik.

Allenatore: Tesser.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, Djordjevic, Ciciretti.

Allenatore: Aglietti.