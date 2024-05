I Play off della serie C di tennis premiano i boys di Villabella e San Giovanni Lupatoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

I Play off premiano le molte squadre di serie C veronesi. Nel maschile sono ben due i team che potranno accedere nel tabellone nazionale di spareggio nei primi giorni di Giugno. Sono Sporting Villabella e San Giovanni Lupatoto quest’ultimi autori veramente di un’impresa conclusasi ad doppio di spareggio. Altra impresa l’hanno fatta le girls del Cerea che hanno passato il turno con le giocatrici veneziane del Green Garden, anch’esse col brivido del doppio di spareggio. Però manca ancora un passaggio e sarà doloroso perché sono ben 3 i team veronesi Domenica 19 che se la dovranno giocare. L’At Verona dopo aver superato il Villafranca sarà opposta contro il Cerea e il Bardolino che nel derby ha superato il Peschiera dovrà vedersela con le vicentine dei Comunali. Nei play out il Sanguinetto scavalca in modo netto il Ct Vicenza, guadagnandosi la permanenza nella C 2025. Forche caudine il 19 anche per le girls del Real Tennis di Castel d’Azzano, San Giovanni Lupatoto e Scaligero dove almeno una delle prime due scenderà nella D1. Le gialloblù dello Scaligero invece dovranno passare per l’ultimo appello con il Tc Padova B. Salvezza raggiunta il 5/5 per le ragazze del Dossobuono.