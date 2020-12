Pisa - Chievo Verona, probabili formazioni | Cotali al posto di Renzetti

Neanche il tempo di mettere in archivio l'ultima giornata che già la Serie B propone la 14esima giornata di campionato. Si inizia oggi con l'anticipo delle 21 tra Salernitana ed Entella, ma il Chievo Verona scenderà in campo domani, 22 dicembre, all'Arena Garibaldi di Pisa. Alle 19 il fischio d'inizio sarà dato dall'arbitro Alberto Santoro di Messina e chi vorrà seguire la partita potrà farlo anche attraverso la diretta testuale di VeronaSera.

L'ultima sfida dei gialloblù, finita 1-1 contro l'Empoli, non ha avuto esiti negativi dal punto di vista fisico, a parte la stanchezza per chi è sceso in campo e ha avuto pochi giorni per recuperare. L'unica assenza da compensare sarà quella di Renzetti, uscito anzitempo dal campo del Bentegodi per la doppia ammonizione rimediata contro i toscani. Al suo posto sembra scontato l'utilizzo di Cotali. Leverbe, Rigione e Gigliotti si giocano i due posti disponibili al centro della difesa, mentre a centrocampo il turnover potrebbe toccare a Obi o a Palmiero con il ritorno da titolare di Viviani. Tra i titolari dovrebbe tornare anche Djordjevic in attacco, che potrebbe far coppia con Margiotta o con Fabbro, il quale la maglia del Pisa l'ha anche vestita.

Ai toscani dovrebbe mancare il centrale difensivo Varnier, mentre rientrerà dalla squalifica il centrocampista Mazzitelli. Massiccio il turnover adottato dai pisani nella sfida contro il Lecce, dove rispetto alla gara precedenti è stata modificata mezza squadra. Possibile che nel match di domani ci siano dei ritocchi, ma non così radicali.

Queste le possibili formazioni titolari: