Al Pineta 2018 di Verona chiuso il Next Gen di macroarea con 663 partecipanti

Concluso al Tennis Pineta 2018 di Verona Via Comuzzoni il Next gen da record. Il torneo giovanile al quale dai 10 ai 14 si sono affrontati ben 663 ragazzi. Ha diretto la kermesse Marco Girardini con la supervisione di Renzo Melegatti. Di seguito gli esiti dei 12 tabelloni. Under 9 Leonardo Sgambelluri del Bolzano con Nicolò Stoppini del Rovereto. Nell’under 10 il ravennate Robert Sebastian Cadar con il sassolese Mattia Ballarini. Nell’under 12 il faentino Diego Tarlazzi partito in testa come favorito non ha deluso i pronostici. Al secondo posto Pietro Tombari del Riccione; bronzi per Nicolas Lyam Basilone del Bibione e per Pietro Dolcetta-Capuzzo del Bolzano. Nell’under 14 il draw più partecipato con ben 150 concorrenti, su tutti Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic dell’At Verona che in due set ha messo al secondo posto Massimiliano Fucile dei Comunali di Vicenza; terzi posti per Pietro Bertasi del Ct Vicenza e per il ravennate Enea Vinetti. Nell’under 9 due le promosse a quello del 10, la faentina Lucia Tarlazzi e Alessia Widmann dell’Ata Trento. Nell’under 10 finale tutta della Meridiana di Modena con Sofia Foggia e Carlotta Arginelli. Nell’under 12 finale tutta patavina per le ragazze del Plebiscito Sara Nicole Sitar e Alessia Maria Minzat terza Camilla Iannece dello Scaligero e Aliz Mrva-Kovacs del Bolzano. Nell’under 14 il più partecipato in chiave femminile con 89 ragazze patavine del Plebiscito ancora protagoniste con Serena Agostini ed Irene Friso. Terzo posto per una delle migliori giovani del panorama veronese Anna Manfrin del Cerea e per la parmense Camilla Montenet. Nel doppio maschile U10 Sartori e Cadar con Fasoli-Buratto; nell’Under 12 Tombari e Tarlazzi con Spizzica-Cogliandolo. Nell’under 14 Fucile e Cona vincenti contro Nicolini e Campetti. Per i double femminili: Under 10 Arginelli e Foggia con Serra Zanetti e Buzzo; nell’Under 12 Sitar e Minzat con Lanzoni e Iannece. Nell’under 14 Friso e Agostini con Ranieri e Matuella. Alle 14 la finalissima del maschile All’At Verona in Viale Colonnello Galliano della fase regionale del Bnl maschile pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Se la giocano il sassarese Federico Salomone ed il patavino Alessandro Ragazzi. Erano 330 i partecipanti che si sono susseguiti nei 6 campi messi a disposizione del club veronese. Il ricco montepremi di 14.330€ premia anche il vincitore della terza categoria. Torneio in corso: Fino al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili è alle prese con 152 giovani rampanti. Tornei per iscriversi: A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.