Internazionali di Tennis Verona: Picchione e Arnaboldi qualificati, ma la pioggia costringe al rinvio del match del serale

Prima il sole, poi la pioggia sullo Sports Center Verona. È una giornata condizionata dal maltempo la prima di gioco degli Internazionali di Tennis Verona 2024, torneo Atp Challenger Tour 100 con montepremi di 123 mila euro. Dopo una calda mattinata estiva, in cui si sono disputate le ultime sfide di qualificazione al main draw, un violento acquazzone abbattutosi sulla città scaligera ha causato l’annullamento della programmazione pomeridiana.

Rinviati dunque i tre match in programma tra Jacquet e Mesa, il derby azzurro tra Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino e l’esordio di Richard Gasquet con Samuel Vincent Ruggeri. Gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per i match odierni avranno la possibilità di assistere comunque alle sfide, che verranno recuperate nella giornata di martedì. L’incontro che vede protagonista Gasquet è stato riprogrammato per le 21 di martedì.

Sono sei le partite disputate oggi, dalle quali sono usciti gli ultimi nomi che andranno a comporre il tabellone principale. Due dei quattro italiani scesi in campo accedono al main draw, portando a nove il numero delle racchette azzurre che si sfideranno per conquistare il titolo. Prova di forza importante per Federico Arnaboldi, che con un netto 6-2 6-3 ha la meglio sull’argentino Villanueva. Il derby d’Italia è di Andrea Picchione: il 26enne abruzzese si impone 6-0 3-6 6-3 sul 19enne Filippo Romano, che nella giornata precedente aveva eliminato la testa di serie numero uno delle qualificazioni Sakamoto.

Si guadagna il main draw anche Nikoloz Basilashvili, che batte Matheus Pucinelli de Almeida 6-4 7-6(3). Il brasiliano però entra comunque in tabellone da lucky loser. Il tedesco Rehberg e il brasiliano Joao Lucas Reis Da Silva sono gli ultimi due qualificati. Le partite del singolare saranno trasmesse in diretta da SuperTennis TV (canale n.64 del digitale terrestre).