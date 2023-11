Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic dell'At Verona vince Master Next Gen Italia

A Torino, il giocatore under 14 dell’Associazione Tennis Verona Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic ha vinto il Master Junior Next Generation.

Erano in 26 i migliori giovani under 14 approdati a questo master finale. Petar li ha superati tutti. Insignito col numero 5 del tabellone ha totalizzato 4 vittorie: nell'ordine con il bergamasco Lorenzo Rampinelli 6/1 6/1, poi con il favorito Giorgio Ghia con il punteggio 6/4 7/5. La semifinale lo vedeva quindi opposto con il numero Luca La Palombara di Chieti col quale Petar ha avuto un primo set complicato, vinto al tie break, mentre il secondo è filato liscio. L’ultima gara è stata la più difficile. Di fronte il laziale Filippo Catalano, il veronese ha vinto il primo set 6/3. Il giocatore di Latina si è rifatto nel secondo parziale, ma Ciangherotti ha seguito i consigli del suo coach Santiago Messora ed ha concesso il bis con un altro 6/3.

Sempre parlando di tennis, domenica 19 novembre alle 10 ci sarà l’ultima gara di regular season per l’At Verona Falconeri impegnata nel campionato femminile di A1 a Roma contro il fanalino Parioli.

Mentre in A2 maschile il Circolo Tennis Scaligero giocherà in Viale Colombo l’ultima gara contro i leccesi del Mario Stasi.