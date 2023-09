Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic dell'At Verona campione italiano under 14 di tennis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ad Arezzo Petar Giuseppe Drpic Ciangherotti dell’At Verona vince i campionati italiani Italgas. Torneo che assegnava il tricolore per la categoria under 14 maschile memorial Federico Luzzi. Domenica il veronese accompagnato dal suo coach Santiago Nestor Messora ha confezionato l’ultima chicca contro il laziale Mattia Baroni, incontro chiuso 7/6 3/6 6/1. Partito dai blocchi di partenza da tds n°16, con 66 avversari; il primo incontro soft con il 3.2 napoletano Marcello Longano; poi l’incontro col suo pari classifica il chietino Luca La Palombara che doveva essere un po’ più difficile del precedente, si è rivelato un incubo. Ben 3 ore di gara concluse in favore di Ciangherotti per 7/5 6/7 7/6 risultato propedeutico per quello successivo contro la tds n°1 del seeding. L’alessandrino Francesco Pansecchi 2.7 già nel giro della nazionale è stato superato per 7/5 6/3. Venerdì liquidava un altro piemontese Edoardo Gallo con due convincenti set lasciando all’avversario un solo game. Sabato le semifinali con il triestino Tommaso Pedretti che lo mandava all’ultimo atto contro il romano della canottieri Tevere Mattia Baroni. Poi il gradino più alto del podio.