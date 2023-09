Pesistica olimpica juniores: la veronese Delia conquista il campionato italiano

Lo scorso fine settimana si sono svolte a Palermo le finali nazionali dei Campionati Italiani Juniores di Pesistica, che vedevano i primi sei atleti qualificati a livello nazionale, per ogni categoria di peso personale, tra i 13 e i 20 anni di età.

La giovanissima pluricampionessa nazionale e atleta azzurra Celine Ludovica Delia, non ha mancato all’importante appuntamento ed ha inanellato l’ennesimo titolo italiano della sua brave ma brillante carriera agonistica, nella categoria di peso dei 55 kg.

Con un peso personale di 54,3 kg, ha sbaragliato le altre cinque avversarie, imponendosi facilmente con 172 kg di complessivo, sollevando 76 kg nell’esercizio di strappo e 96 kg in quello di slancio, misure decisamente al di sotto delle sue reali possibilità.

Celine il 9 settembre ha compiuto 18 anni e per lei si è realizzato il sogno di entrare in un gruppo sportivo militare. Tra i tanti pretendenti, è stata arruolata nel Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, sezione sportiva del Corpo dei vigili del fuoco, con l'ufficialità che è arrivata il 15 settembre. Il tutto per aver vinto un particolare e riservato concorso pubblico statale, che le ha permesso di diventare, giovanissima, un'atleta professionista a tutti gli effetti e ovviamene il “nulla osta” per lo svincolo dalla Fondazione M. Bentegodi, è stato più che scontato da parte di quest'ultima.

Pertanto, dopo sei anni di gloriosa permanenza nelle file della Sezione Pesistica Bentegodi, conquistando innumerevoli titoli italiani, di classe e assoluti, primati nazionali, maglie azzurre e medaglie internazionali, questo campionato italiano juniores per Celine Ludovica Delia è stata la prima gara disputata, non con i colori bentegodini, ma con la maglia delle Fiamme Rosse.

«Siamo molto dispiaciuti per non avere più Celine nella nostra squadra agonistica - afferma Claudio Toninel, coordinatore della Sezione Pesistica Bentegodi - ma siamo altrettanto felicissimi che lei sia entrata così giovane in un gruppo sportivo militare, che le consente di dedicarsi a tempo pieno allo sport dei pesi, con le spalle coperte da una posizione personale, che le dà la garanzia di un solido futuro professionale. Anche se da oggi Celine è diventata una “pompiera”, per noi tutti resterà “bentegodina per sempre!».