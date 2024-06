Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica: trionfo per Carlotta Brunelli

Grandissima prova per la fuoriclasse bentegodina Carlotta Brunelli alle finali nazionali dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica, che si sono svolte a Roma tra il 22 e 23 giugno.

Brunelli ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nella categoria dei 71 chili, sollevando 96 chili nello strappo e 113 chili nello slancio, per un totale di 209 chili, che l’ha consacrata per l’ennesima volta campionessa italiana assoluta.

A 31 anni di età e dopo un recente intervento al ginocchio, la campionessa veronese non smette di stupire e a 17 anni di distanza dal suo primo titolo italiano esordienti, conquistato a 14 anni nel 2007, tiene ancora saldamente testa alle più giovani e rampanti atlete.

L'entusiasmo in casa Bentegodi è alle stelle per il titolo italiano assoluto portato a Verona nell’ultima gara dell’anno, la più importante del 2024, che conclude nel migliore dei modi anche il quadriennio olimpico 2021-2024, ricchissimo di successi in campo femminile e maschile, in tutte le classi di età, dai giovanissimi tredicenni ai più grandi e quotati atleti senior e master.