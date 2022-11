L'Arena e tanto altro: percorso nella storia per la 21esima Hoka Verona Marathon

Si stanno scaldando i motori della 21esima Hoka Verona Marathon, di Zero Wind Cangrande Half Marathon e della Avesani Last 10 km, evento organizzato da Veronamarathon per domenica 20 novembre. Ci saranno oltre 7mila runner con la voglia di conquistare il traguardo e, prima ancora, di condividere le emozioni dello sport, partendo dall'Arena di Piazza Bra e correndo nel centro storico di Verona, patrimonio mondiale dell'Unesco.

Tre le manifestazioni al via domenica 20 novembre. Alle 8.30 i primi a partire saranno gli atleti della Hoka Verona Marathon e della Zero Wind Cangrande Half Marathon. Previsto invece alle 11 da Via Pallone, lo start della Avesani Last 10 km competitiva e non competitiva.

Hoka Verona Marathon è insignita dell’onorificenza Silver Label Fidal ed è inserita nel calendario internazionale di World Athletics e di Aims, l’associazione mondiale delle corse e delle maratone su strada. Si svolge su percorso misurato e certificato. Un giro unico da 21,097 chilometri per gli atleti della Zero Wind Cangrande Half Marathon, mentre i maratoneti lo percorreranno due volte.

Partenza ed arrivo da Piazza Bra, da dove il percorso sfila dal centro città verso Porta Nuova, per poi proseguire verso Castelvecchio. Ancora un chilometro per ammirare la storica Chiesa di San Zeno mentre all’altezza del quinto chilometro si incontra Porta Palio. Gli atleti imboccano il Canale Camuzzoni fino al nono chilometro prima di attraversare l’Adige grazie alla Diga del Chievo e raggiungere i velocissimi Lungadige Attiraglio, Lungadige Cangrande e Lungadige Campagnola. Al chilometro 18 circa si lasciano le rive dell’Adige per attraversare Ponte Garibaldi e affacciarsi in Piazza Erbe, per immergendosi tra la storia e la bellezza dei monumenti della città. Si ammireranno la Torre dei Lamberti, l'edificio più alto della città di Verona, la Basilica di Sant’Anastasia e Palazzo Barbieri, ed infine l’Arena. Gli atleti della mezza maratone si fermeranno al primo girno, mentre i maratoneti raccoglieranno l'incitamento della piazza per affrontare il percorso una seconda volta.

La dieci chilometri competitiva e non competitiva griffata Avesani parte invece da Via Pallone e tocca Porta Nuova, Ponte Catena, Lungadige Cangrande e Ponte Garibaldi, condividendo poi il tratto finale del parcorso della maratona.

La manifestazione del 20 novembre affianca, infine, il progetto solidale Roadrunnerheart con l’intento di acquistare almeno due protesi, obiettivo che sarà raggiunto attraverso le libere donazioni che potranno avvenire durante l’iscrizione attraverso il portale Enternow o tramite Iban, presente sul sito di Roadrunnerheart indicando nella causale Verona Marathon.