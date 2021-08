Sergio Pellissier crea un nuovo club per far ripartire il Chievo Verona

Sergio Pellissier ha trasformato l'amarezza per la fine del Chievo Verona in benzina per un nuovo progetto che potrebbe far risorgere il club di cui l'attaccante è stato per anni la bandiera. Con un'intervista rilasciata a L'Arena, Pellissier ha annunciato di aver creato una nuova società, la Fc Chievo 1929, la quale ha ottenuto l'affiliazione alla Figc (Federazione italiana gioco calcio). Quella stessa Figc che per delle inadempienze tributarie ha chiuso le porte dei campionati professionistici e dilettantistici al Chievo Verona di Luca Campedelli.

Pellissier ha dunque intenzione di provarci. A lui non importa da dove, l'importante è partire ed il primo passo è stato fatto con l'affiliazione alla Figc. Per i colori gialloblù, l'ex calciatore ha lottato sul campo. Ed ora vuole lottare anche fuori dal campo, superando ogni difficoltà. Solido, serio e umile, così dovrà essere il Fc Chievo 1929 che non si potrà iscrivere in un campionato professionistico e probabilmente neanche in Serie D. Partirà dalle categorie inferiori, per continuare a portare avanti i valori sportivi incarnati proprio da Pellissier, il quale potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del club.