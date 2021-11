Bagnati da una leggera pioggia gli oltre 500 ciclisti della Pedalata di NatAlé

La simpatica tradizione del marchio Alé di scambiarsi gli auguri in occasione delle festività con una pedalata non competitiva ed aperta a tutti è ripresa oggi, 28 novembre, dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia. Il brand veronese di abbigliamento da ciclismo ha infatti organizzato la Pedalata di NatAlé, che ha visto al via oltre cinquecento ciclisti.

Tra i partecipanti moltissimi appassionati e tanti amici, tra cui Ignazio Moser, il ciclista professionista Edoardo Zardini ed i già professionisti Nicola Minali, Francesco Rossignoli, Michele Merlo, Francesco Bellotti e Adriano Malori.

Il ritrovo era previsto alle 9 all'Enjoy Bike Hotel di Peschiera del Garda. La partenza è avvenuta nel rispetto delle attuali normative anti-Covid, con il controllo della certificazione Green Pass. Il giro era aperto a tutti ed era gratuito. A capitanare il gruppo è stata Alessia Piccolo, amministratrice dell'azienda proprietaria del brand Alé.

Per nulla spaventati dalla pioggerellina sottile, gli oltre 500 appassionati hanno percorso i trentasei chilometri del tracciato, costeggiando il lago di Garda fino a Castelletto di Brenzone, dove Alé aveva previsto l’arrivo e il ristoro finale.

«È bello poter riprendere questa tradizionale pedalata - ha commentato Piccolo - Per me significa molto: è un modo per incontrare i tanti appassionati del nostro brand, per passare con loro e con i nostri amici un momento di condivisione, di amicizia, di allegria. Voglio porgere a tutti i migliori auguri per questo Natale e spero che il 2022 ci porti tanto ciclismo. Questo sport è un’arma potente, un vero alleato della nostra salute e ci può aiutare a superare con meno stress i momenti che stiamo vivendo».