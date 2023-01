Si terrà al Payanini Center di Verona il torneo internazionale di rugby Challenge Massimo Cuttitta

Dopo il grande successo della prima edizione, il Challenge Massimo Cuttitta si sposta a Verona. Il torneo internazionale riservato alla categoria Under13 e dedicato al leggendario pilone azzurro scomparso nell’aprile 2021 si terrà il 13 e il 14 maggio 2023 al Payanini Center. Un torneo organizzato in onore di Massimo "Mouse" Cuttitta non poteva non avere un respiro internazionale, perché internazionale è stato il suo impatto sul gioco. Italiano cresciuto in Sud Africa, proprio nella nazione arcobaleno ha conosciuto la palla ovale per la prima volta, assieme al gemello Marcello. È stato pilone della generazione d’oro che ha portato l’Italia al Sei Nazioni e alla vittoria della Coppa FIRA ed è stato apprezzato oltre manica sia come giocatore che come tecnico, con sei stagioni da allenatore degli avanti della nazionale scozzese.

Più che il palmares, a testimoniare l’importanza di Cuttitta è l’affetto giunto da tutta la grande famiglia del rugby, a partire dai compagni di squadra per arrivare ai moltissimi allenatori che vicino a lui hanno visto evolvere il modo di allenare la mischia. Un torneo dedicato agli adolescenti nel nome di Massimo Cuttitta è dunque più di un semplice omaggio: è il segno di una volontà concreta di fare sport con la stessa programmazione, competenza e passione che Mouse ha saputo portare ovunque abbia lavorato. Per questo il motto del torneo è una frase che Massimo pronunciava spesso e che unisce perfettamente i valori presenti nel suo lavoro: «Divertirsi per avere successo».

L’evento è stato ideato da Sergio Ghillani, ex pilone e caro amico di Massimo Cuttitta, già responsabile per l’organizzazione del Torneo Lupo Alberto. Assieme a lui c’è il fratello di Massimo, Marcello Cuttitta, storica ala della nazionale e attuale recordman di mete segnate in azzurro. Alla prima edizione del Challenge Cuttitta, giocata l’anno scorso a Parma, hanno partecipato 40 società con oltre 700 ragazzi, 300 tecnici e migliaia di genitori che hanno supportato i giovani atleti provenienti da tutta Italia, assieme a una nutrita delegazione scozzese. Quest’anno sarà il Payanini Center di Verona a ospitare l’invasione dei rugbisti Under 13 e a celebrare assieme a loro la memoria di Mouse, con una grande festa fatta di rispetto, amicizia e rugby!