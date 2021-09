Raimondi chiude la Paralimpiade con altre due medaglie. In totale sono sette

Oggi, 3 settembre, sono terminate le gare di nuoto delle Paralimpiadi di Tokyo. E per l'Italia è stato un trionfo. I nuotatori azzurri hanno conquistato 39 medaglie, lo stesso numero di medaglie portate a casa da tutti gli atleti paralimpici nell'edizione di Rio 2016. In sostanza, solo con il medagliere del nuoto, l'Italia ha eguagliato il medagliere finale della passata edizione dei giochi paralimpici. Basta solo questo dato per mostrare quanto il movimento sia cresciuto nel nostro Paese. Ed in questa crescita, il Veneto e la provincia di Verona non hanno avuto un ruolo secondario.

Delle 39 medaglie conquistate dal nuoto azzurro paralimpico, 21 sono medaglie venete di cui 11 veronesi. Le ultime due le ha vinte oggi Stefano Raimondi, con un argento nei 200 misti categoria SM10 ed un bronzo nella staffetta 4x100 misti. La paralimpiade del nuotatore scaligero si è dunque conclusa con 7 medaglie vinte: un oro, quattro argenti e due bronzi. Stefano Raimondi è così il nuotatore veneto più medagliato di Tokyo, seguito Antonio Fantin (5 medaglie con record del mondo nei 100 stile libero categoria S6), dalla veronese d'adozione Xenia Palazzo (4 medaglie), Luigi Beggiato (3 medaglie) e da Francesco Bettella (2 medaglie).

«Una messe di allori che sarà ricordata negli annali sportivi - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Il palmares dei nuotatori veneti ha superato le aspettative pur ottimistiche. Gli atleti hanno inanellato una serie di affermazioni che oltre a dimostrare l'eccezionale livello agonistico hanno confermato una superlativa forza di volontà e di capacità nel raggiungimento dei risultati con una serie di prestazioni che ci hanno fatto emozionare e vibrare di orgoglio».