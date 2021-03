Pokerissimo Tezenis Verona, anche a Capo d'Orlando la vittoria è gialloblù

In Sicilia, la Scaligera vince la sua quinta gara di fila senza mai andare in svantaggio

Quinta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona. Ieri, 17 marzo, i gialloblù hanno giocato a Capo d'Orlando e senza mai andare in svantaggio hanno avuto la meglio sull'Orlandina Basket.

La Tezenis comincia con buona aggressività, portandosi sul +5 (2-7) e allungando sul +8 (8-16) anche dopo il timeout degli avversari. L'Orlandina vive quasi esclusivamente dei punti realizzati da Floyd e ritorna a -1 (17-18). Si replica così il ritornello che si ripeterà per tutta la partita, con gli strappi in avanti di Verona e i recuperi incompleti di Capo d'Orlando. Il primo quarto termina sul 17-23, ma nel secondo l'Orlandina lotta e non lascia ai veronesi più di sei punti di vantaggio. A metà gara, il punteggio è 39-43, ma nel terzo quarto la Tezenis fa le prove per spiccare il volo, riuscendo a toccare un massimo vantaggio sul +9 (44-53). Gli ultimi dieci minuti cominciano con i gialloblù avanti 54-61. L'Orlandina recupera ancora, ma Verona affonda la stoccata decisiva e si porta sul +11 (63-74). Capo d'Orlando ha meno di cinque minuti per recuperare, ma di fronte si trova una squadra compatta e brava nel gestire le ultime azioni dell'incontro. Finisce 76-83.

Orlandina Basket – Tezenis Verona 76-83

Orlandina Basket: Jordan Mailk Floyd 23 (8/13, 1/4), Xavier Alexander Johnson 21 (7/16, 1/4), Flavio Gay 15 (3/3, 2/6), Celis Taflaj 6 (0/3, 2/3), Baye Modou Diouf 6 (3/5, 0/0), Andrea Del Debbio 5 (0/0, 1/3), Samuele Moretti 0 (0/2, 0/0), Matteo Laganà 0 (0/1, 0/1), Alberto Conti 0 (0/0, 0/1), Andrea Lo Iacono 0 (0/0, 0/0), Mattia Raví 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Phil Greene IV 28 (5/9, 5/9), Bobby Ray Jones 19 (3/5, 3/6), Guido Rosselli 9 (1/2, 2/5), Francesco Candussi 8 (4/12, 0/1), Giovanni Tomassini 6 (0/0, 1/2), Giga Janelidze 5 (2/6, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/2, 1/5), Lorenzo Caroti 3 (0/2, 1/3), Giovanni Pini 2 (1/4, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0).