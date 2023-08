All'Open di San Giovanni Lupatoto vincono Andrea Zordan e Gloria Stuani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A San Giovanni Lupatoto concluso il torneo Open con 119 giocatori. Sotto la direzione di Alessandro Caloi e la supervisione di Marco Buratto questi gli esiti. Nel draw maschile si conferma Andrea Zordan che da favorito ha vinto agevolmente le tre gare che lo separavano dalla vittoria. L’ultimo suo avversario è stato Dario Punia al quale gli è stato riservato lo stesso trattamento dei suoi predecessori. Due soli set sono bastati per chiudere l’incontro da parte di Zordan che ha dimostrato tutto il suo valore di ranking attuale di 2.5. Terzi posti per il vicentino Francesco Piersanto Marangon dei Comunali che con questo torneo, ha sicuramente maturato il passaggio nella categoria superiore; l’altro semifinalista è stato un altro vicentino ma del Palladio ‘98 Andrea Albiero che ha totalizzato 3 positivi. Non si possono non menzionare i giocatori di 4^ che hanno fatto capolino nel main draw. Andrea Ramanzini dello Zevio, il milanese Lorenzo Petracco, Edoardo Berlucchi under 16 At Verona, Alberto Perbellini del Real, Gianluca Girlanda e Jacopo Patuzzi del Raldon, Francesco Sisto player di casa assieme gli under 16 Pietro Zanini e Tommaso Caucchioli. Nel draw rosa, arride alla vittoria Gloria Stuani del Dossobuono che si impone al terzo set su Sofia Vescovi. L’under 18 parmense è giunta in finale con due walkovers e si è trovata a gestire una situazione imprevista. Ma considerato il risultato non si è persa d’animo e ha fatto comunque un’ottima figura. Il tabellino recita 4/6 6/4 6/3 per la veronese, già uscita abbastanza ammaccata dalla semifinale con la sassarese Ludovica Mazzucchelli. Anche il tabellone femminile ha una giocatrice di 4^ che si è affacciata al main draw dopo 3 vittorie ed è Sofia Parolin dello Scaligero.

TORNEI IN CORSO - Fino al 14/8 Castelnuovo del Garda 33° Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400€, con 220 tennisti al via e mancano ancora le iscrizioni dei seconda categoria dai 2.6 che hanno tempo sino alle ore 12 del 5/8.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 Agosto Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Le iscrizioni pervenute sono 119 diretti da Morgan Carli. Allo Scaligero dal 9 al 20 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile, supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetta le iscrizioni fino ai 3.5 per le ore 12 del 7 Agosto. Al Tc Garda dal 11 al 13 Agosto tornei di soli doppi maschile, femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Agosto. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 Agosto, torneo Open maschile Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle ore 12 del 10 Agosto per i giocatori fino ai 3.4. A Costermano sul Garda dal 12 al 26 Agosto torneo di 4^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 10 Agosto.