«A tutti gli sportivi veronesi convocati alle Olimpiadi un grande in bocca a lupo»

Veronesi e atlete, che sono fra gli straordinari componenti della grande squadra azzurra convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da sabato, 24 giugno, giorno successivo alla cerimonia di apertura, entreranno nel vivo con le prime competizioni. Sono Anna Polinari, velocista classe 99, ed Elisa Molinarolo, atleta di salto con l’asta classe '94. Le due ragazze sono state ospiti questa mattina, nel municipio di Verona, del sindaco Federico Sboarina e dell’assessore allo sport Filippo Rando per un saluto ben augurale in occasione della loro imminente partenza.

La presenza veronese a Tokyo è nutrita con sportivi di molte discipline e di atleti paralimpici, uno su tutti va ricordato il ciclista Elia Viviani che sarà anche portabandiera.

«Gli importanti eventi sportivi delle ultime settimane, la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio e la storica finale di tennis di Berretti a Wimbledon - ha ricordato il sindaco - hanno indubbiamente accresciuto l’orgoglio sportivo nazionale e l’attenzione degli italiani verso lo straordinario mondo dello sport. Fra pochi giorni, con un ritardo di un anno, sarà finalmente il tempo anche delle Olimpiadi, a cui, con grande soddisfazione da parte di tutta la città di Verona, parteciperanno quattro giovani atlete veronesi, tra cui Anna Polinari ed Elisa Molinarolo. Una dimostrazione concreta di vicinanza dei veronesi, che stendiamo a tutti gli sportivi veronesi convocati alle Olimpiadi. Non possiamo che rivolgere a tutti loro un grande in bocca a lupo e che possano raggiungere i massimi risultati attesi, in quella che da sempre è la più grande espressione della competizione sportiva mondiale».

«Un momento di soddisfazione importante e di grande gioia - ha sottolineato l'assessore Rando - Verona sarà rappresentata ai massimo livelli dello sport, nelle ormai imminenti competizioni olimpiche di Tokyo. È un piacere poter incontrare oggi le atlete veronesi Polinari e Molinarolo, che partiranno per partecipare ad una nuova grande sfida sportiva. A loro e a tutti gli atleti veronesi ed italiani convocati non possiamo che augurare il meglio e che questo appuntamento possa essere, a di là dei risultati sportivi, una straordinaria avventura da ricordare per la vita. Ad attenderli tre settimane intense, dove ogni atleta cercherà di dare concretizzazione al grande impegno di preparazione profuso in tanti anni di tribolazione, fatti di infinite ore di allenamento e di continue competizioni sportive. Per noi, con questa convocazione, hanno già dimostrato d’essere il meglio, la più bella rappresentanza dello sport italiano e veronese».

Soddisfazione è stata espressa dalle atlete Anna Polinari e Elisa Molinarolo, che nella convocazione olimpica vedono la realizzazione di un grande sogno, fino a qualche mese fa insperato. «Solo lo scorso anno la mia partecipazione alle Olimpiadi - ha dichiarato Anna - rappresentava davvero un sogno. La pandemia, con le limitazioni collegate, ha reso difficile continuare gli allenamenti e l’impegno sportivo, ma mi ha dato anche modo di raggiungere una preparazione che mi ha consentito di qualificarmi per Tokyo».

GGara dopo gara ho visto cresce le mie possibilità per una convocazione che, solo pochi mesi fa, ritenendo impossibile - ha concluso Elisa - Ancora sono incredula, perché questo appuntamento è la coronazione di un sogno. Sono pronta ad impegnarmi al massimo per raggiungere nuovi ed importanti risultati».



(Nazionale paralimpica di ping pong al Palamasprone)

E sono pronti per Tokyo anche i pongisti veronesi Michela Brunelli e Federico Falco che parteciperanno alla Paralimpiadi.

Per Michela Brunelli, 47 anni di Bussolengo, quella di Tokyo sarà la quarta partecipazione a cinque cerchi dopo Pechino, Londra e Rio. «Mi sento pronta e carica - ha detto - Sto ultimando la preparazione, poi il 18 agosto prenderò l’aereo. Io giocherò il 25. Saremo 16 atlete, divise in cinque gironi: ne passano due e poi si andrà a eliminazione diretta. L'Oriente mi porta fortuna: nell'individuale a Pechino arrivai quarta nel singolo e agguantai l’argento a squadre con Giada Rossi. Abbiamo un grande feeling, siamo una squadra forte e riproveremo a prendere una medaglia».

Federico Falco, 27 anni, vive a Verona ed è il futuro della federazione. Vanta un oro ai Mondiali e un argento e due bronzi agli Europei. «Questa sarà la mia prima Olimpiade e ogni giorno che passa salgono l’emozione e la felicità - ha riferito - Sono molto carico e in un buon stato di forma grazie agli allenamenti costanti e spero di confermarmi nelle partite. Non parto da favorito, ma farò di tutto per mettere i bastoni nelle ruote a gente che ha molta più esperienza di me».