Il gardesano Jacobs è già nella storia: per la prima volta un italiano nella finale olimpica dei 100 metri piani

Una gara pazzesca, un tempo incredibile, la storia che si scrive sotto i piedi di un atleta azzurro come non se ne sono mai visti. Marcell Jacobs fa impazzire l'Italia e tutto il lago di Garda, dove la sua Desenzano, che lo ha accolto da quando aveva un mese di vita, non smette di sperare nell'impossibile o quasi. Il velocista azzurro, dopo il 9''94 registrato nella batteria di ieri, quest'oggi ha regalato un tempo mai visto in casa Italia: terzo nella semifinale, ma con un lunare 9''84 che gli vale lo storico accesso alla finale olimpica dei 100 metri piani. Non era mai avvenuto nella storia di questo sport che un atleta italiano riuscisse in una simile impresa.

La finalissima è in programma sempre oggi, domenica 1 agosto, alle ore 14.50 italiane. Marcell Jacobs sfiderà i più forti velocisti al mondo e nulla è ancora scritto in queste olimpiadi di Tokyo dalle mille sorprese. Il ragazzo nato in Texas ad El Paso, da papà marine americano di stanza a Vicenza e mamma Viviana, italiana che ora gestisce un hotel a Desenzano del Garda, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'Italia è con lui, per un sogno che, comunque vada, è già realtà.