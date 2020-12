Tezenis Verona sconfitta anche a Casale Monferrato. È la terza di fila

Terza sconfitta consecutiva su quattro partite giocate in campionato per la Tezenis Verona. Anche nel turno infrasettimanale di ieri, 16 dicembre, i gialloblù hanno perso in casa della Novipiù Jb Casale Monferrato per 93-87. Un match deciso dai piemontesi nel secondo e nell'ultimo quarto.

Candussi e Jones segnano i primi canestri della gara, portando Verona sullo 0-4. La Novipiù risponde con Valentini e Thompson e sorpassa sul 9-6. La gara, però, non si accende e le due squadre mantengono uno o al massimo due possessi di distanza. I locali restano in vantaggio a lungo, ma sul finire del primo quarto Severini e Tomassini riportano avanti Verona. Suona la sirena ed è 20-22 per la Tezenis.

Nel secondo quarto si ritorna in parità sul 26-26, poi è Casale Monferrato ha trovare una miniera di punti con Redivo e con Sirchia che dall'arco dei tre punti segna il +8 (38-30). Con intensità, Verona pareggia (40-40) e torna anche sul +3, ma a metà partita sono i locali ad essere in vantaggio, suppur di poco: 47-45.

Nel terzo quarto sembra non succedere nulla perché il distacco tra Casale e Verona dopo 10 minuti resta invariato (66-64). In realtà, succede che la Novipiù dimostra di avere il controllo della gara, toccando anche un massimo vantaggio sul +10 (66-56), ma non stende del tutto una Tezenis volenterosa di giocarsi tutto nell'ultima frazione di gioco.

E il quarto parziale si apre addirittura con il vantaggio scaligero (66-67) a conclusione di un break di 11 punti. I gialloblù restano avanti per tre minuti, poi si torna in parità sul 73-73. Ci si attende un finale punto a punto, ma la Tezenis ha ancora energia per uno sprint che la porta a +5 a quattro minuti dalla fine (78-83). Il vantaggio durà però meno di un minuto e, dall'80-85, un fallo e due palle perse degli scaligeri permettono ai piemontesi di rientrare in partita. Con un'altissima precisione dalla lunga distanza, poi, Casale Monferrato fa sua la gara, mentre la Tezenis proverà a farsi passare l'amaro dalla bocca domenica prossima, 20 dicembre, con la sfida delle 18 all'Agsm Forum contro Udine.

Novipiù Jb Monferrato – Tezenis Verona 93-87

Novipiù Jb Monferrato: Lucio Redivo 31 (4/7, 6/7), Sam Thompson 20 (4/8, 4/6), Fabio Valentini 16 (0/3, 3/5), Gora Camara 13 (4/7, 0/0), Daniel Donzelli 8 (1/3, 1/2), Alessandro Sirchia 3 (0/0, 1/1), Yannick Giombini 2 (1/1, 0/1), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Carlo Cappelletti 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Phil Greene IV 17 (4/8, 2/5), Giovanni Tomassini 14 (4/5, 2/2), Lorenzo Caroti 14 (5/5, 1/4), Bobby Ray Jones 10 (3/4, 0/1), Francesco Candussi 10 (5/6, 0/4), Giovanni Severini 9 (0/1, 3/4), Giga Janelidze 7 (3/4, 0/3), Guido Rosselli 6 (3/4, 0/3), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).