Un ultimo rinforzo per il finale di stagione, alla Nbv torna Aidan Zingel

Si era già aggregato al gruppo gialloblù, dando il suo contributo negli allenamenti. Ora, torna a vestire la maglia della Nbv Verona, come già fatto per sette anni. È stato ufficialmente tesserato, fino al termine della stagione in corso, il centrale australiano Aidan Zingel.

Classe 1990, Zingel ha difeso i colori gialloblù dal 2010 al 2017, conquistando la Challenge Cup del 2016. Dopo Verona, altre importanti esperienze italiane con la Diatec Trentino, la New Mater Volley e infine la Conad Reggio Emilia. Ora il ritorno sulle sponde dell'Adige, per rendere il più lungo possibile il cammino dei gialloblù nei playoff.

«Sono felicissimo di essere di nuovo qui a Verona, con questa maglia, con questi colori - ha detto Zingel - Sono al lavoro già da tempo con il gruppo e questo sicuramente è un vantaggio in ottica di inserimento nei meccanismi di gioco. Non so quando sarà, ma non vedo l’ora di scendere in campo con il resto del gruppo».