Nbv Verona, sconfitta da Vibo in Coppa Italia, dà il benvenuto a Kimerov

La Nbv Verona chiude senza vittorie il suo percorso in Coppa Italia. Inserita nel Girone A, la squadra veronese ha perso all'esordio con Milano, al tie-break contro Monza e ieri, 23 settembre, nell'ultimo confronto con Vibo Valentia.

Il primo punto dei gialloblù lo firma capitan Kaziyski, in un primo set equilibratissimo. Nessun contendente riesce a mettere a segno break significativi e Verona fallisce anche il set ball sul 24-23. La Tonno Callipo ribalta sul finale il punteggio, aiutata dagli errori scaligeri e si aggiudica il parziale per 24-26.

Meno incerto il secondo set, subito ben indirizzato da Vibo con l'ex Cester. Il team calabrese si porta anche sul +5 (11-16), prima di subire una leggera reazione di orgoglio veronese. La Tonno Callipo resta però saldamente in vantaggio e chiude il parziale ancora con Cester sul 21-25.

Nel terzo set, Verona parte meglio e conduce per tutta la prima parte. Vibo ritrova la parità sul 16-16, resiste al colpo di coda della Nbv ed ai vantaggi vince di nuovo 24-26.

IL TABELLINO

Nbv Verona - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-3

Nbv Verona: Kaziyski 13, Caneschi 4, Peslac ne, Aguenier 6, Asparuhov 10, Boyer 12, Spirito 2, Jaeschke ne, Kimerov ne, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Chinenyeze 4, Chakravorti 0, Sardanelli (L) ne, Gargiulo ne, Drame 13, Dirlic ne, Fioretti ne, Saitta 2, Rossard 20, Corrado ne, Rizzo (L), Cester 4, Defalco 13, Almeida ne. All. Baldovin.

Arbitri: Pozzato, Florian.

ALEKSANDR KIMEROV

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ed era presente contro Vibo, anche se non ha giocato, l'ultimo arrivo in casa BluVolley, Aleksandr Kimerov, opposto russo classe 1996, messo sotto contratto per un anno.

Con la sua nazionale, Kimerov ha vinto le Universiadi 2015 ed ha partecipato ai Mondiali Under 21 e Under 23. Come club, invece, ha vestito le maglie della Dynamo Mosca e dal Novy Uregoy.

«Sono molto felice di questa nuova esperienza, non vedo l'ora di scendere in campo e mettermi alla prova nel campionato più difficile ed entusiasmante del mondo», ha dichiarato il nuovo atleta gialloblù.