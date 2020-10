Sconfitta in Coppa Italia, rivincita Nbv contro Monza in campionato

Dopo la prima vittoria esterna, la prima vittoria casalinga. Ai tre punti colti a Trento, la Nbv Verona aggiunge i tre punti conquistati ieri, 7 ottobre, all'Agsm Forum nel turno infrasettimanale contro la Vero Volley Monza. E si prende subito anche una rivincita con i lombardi, che proprio a Verona avevano vinto la gara di Coppa Italia.

Tra Verona e Monza la partita si accende già dal primo pallone e gli scambi sono subito lunghi. Con un buon muro e un buon servizio, la Nbv prende un buon vantaggio sul 3-1, lo amplia fino all'8-5, ma viene recuperata sul 16-16. L'equilibrio però non dura molto, perché Verona torna sul +3 (21-18) e mantiene il vantaggio fino al 25-21.

Nel secondo set, la risposta degli ospiti è veemente. Verona regge solo nei primi minuto, poi Monza si porta in vantaggio (5-8) e dopo aver incrinato la diga dei locali la spazza via fino al 6-13. La Nbv si riorganizza ma resta sempre sotto (12-16) e non riprende più contatto con gli avversari che vincono per 22-25.

Nel terzo set, Verona rende pan per focaccia, sfruttando anche qualche errore dei brianzoli. Decisivo il break che porta i locali sul 15-11. La Nbv è inarrestabile e vince 25-16.

Monza punta al tie-break e conduce le danze all'inizio del quarto set. La reazione di Verona arriva con il sorpasso dall'11-10, ma si resta punto a punto fino alla fine. Ed è Asparuhov ha segnare il 25-23 che chiude il match.

«Rispetto alla Coppa Italia abbiamo avuto tempo per lavorare e la squadra ha ancora margini di miglioramento - ha commentato l'allenatore dei veronesi Radostin Stoytchev - In coppa non eravamo pronti ad affrontare alcune criticità. Ma ora arriva un serie di tre partite difficilissime, dobbiamo concentrarci. Monza è una squadra interessante, che gioca bene, per questo questi tre punti sono preziosi».

TABELLINO

NVB VERONA - VERO VOLLEY MONZA 3-1

NBV VERONA: Kaziyski 17, Peslac ne, Aguenier 8, Asparuhov 8, Boyer 19, Spirito 1, Jaeschke 9, Kimerov 0, Zanotti 5, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

VERO VOLLEY MONZA: Lagumdzija 7, Falgari 0, Calligaro 0, Dzavoronok 21, Orduna 0, Federici (L), Sedlacek 15, Brunetti (L), Galassi 11, Holt 11, Beretta 0, Ramirez 0. All. Soli.

ARBITRI: Zanussi, Rapisarda.