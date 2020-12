Nbv Verona, salta la gara con Monza. Decise le date di due recuperi

Si sarebbe dovuta giocare questo pomeriggio, 12 dicembre, alle 17 all'Arena di Monza, la gara tra la Vero Volley e la Nbv Verona. Nella squadra di casa, però, sono presenti più di tre giocatori positivi al coronavirus e quindi il match è stato rimandato a data da destinarsi.

Sono state, invece, decide le date dei recuperi delle partite della Nbv contro Piacenza e Modena. La nona giornata del girone di andata tra Verona e Piacenza si giocherà mercoledì 16 dicembre alle 19.30 all'Agsm Forum. Mentre la decima giornata, quella in casa della Leo Shoes Modena, è stata messa in calendario per mercoledì 23 dicembre alle 17.

Tra i due recuperi, i gialloblù giocheranno anche la quarta giornata del girone di ritorno in casa della Sir Safety Conad Perugia, sabato 19 dicembre alle 18.15.