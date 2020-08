Prima uscita della Nbv Verona, partitella persa in casa della Itas Trentino

Prima uscita stagionale per la Nbv Verona. I pallavolisti gialloblu hanno svolto un allenamento congiunto con l'Itas Trentino nella Blm Group Arena di Trento.

Dopo riscaldamento e lavoro a coppie, gli allenatori hanno deciso di giocare quattro set. Verona era ancora priva di Jaeschke ed ha schierato Spirito, Aguenier, Boyer, Asparuhov, Kaziyski, Caneschi ed il libero Bonami. Il coach Stoychev ha cambiato poco per favorire l'intesa tra i giocatori del suo sestetto. Tutti e quattro i set sono stati vinti dai trentini, con questi punteggi: 25-17, 25-19, 25-21, 25-20.

«È stata la nostra prima volta in campo con un'avversario e non uno qualsiasi: credo che quest'anno Trento sia tra le favorite per la vittoria dello scudetto - ha commentato l'allenatore gialloblu - Loro sono stati nettamente più forti di noi: abbiamo sofferto soprattutto in cambio palla e a muro, ma devo dire che me l'aspettavo. Bene invece il nostro contrattacco a livello di percentuale. In definitiva posso dire che ci sono ampi margini di miglioramento, e che questo è per noi un punto di partenza. Complimenti a Trento perché stasera ha messo in campo una grande prova. Aspettiamo Thomas Jaeschke nei prossimi giorni. Ovviamente ha trascorso un periodo molto difficile e per diverso tempo non ha potuto allenarsi con il gruppo, ma so che si è tenuto in forma e ha lavorato con costanza nonostante l'infortunio, perciò siamo speranzosi di poter partire da un buon livello. Oltre a lui, aggiungo, attendiamo anche l’arrivo di un secondo opposto e anche di un altro centrale».