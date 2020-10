Nbv Verona, Boyer in isolamento preventivo causa Covid salta Milano

Nbv Verona senza Stephen Boyer oggi, 18 ottobre, contro Milano. La società ha comunicato che l'opposto è entrato in contatto nei giorni scorsi con un soggetto risultato positivo a Covid-19. «Boyer è stato sottoposto ad un primo tampone con esito negativo» ha aggiunto la società gialloblù. Boyer è comunque in isolamento preventivo in attesa di sottoporsi ad un secondo tampone e per questo non potrà scendere in campo contro l'Allianz Milano.

