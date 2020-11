Coronavirus, altri due giocatori della Nbv Verona positivi al tampone

Una decisione precauzionale che alla fine si è rivelata giusta. Il rinvio della partita di campionato tra la Nbv Verona e Piacenza per la presenza di positivi al coronavirus tra gli atleti gialloblù è stata una scelta corretta, perché gli esiti degli ultimi tamponi effettuati hanno mostrato la positività al Covid-19 di altri due giocatori.

Sono saliti così a nove i casi di contagio interni alla BluVolley. I primi sette casi hanno riguardato quattro membri dello staff e tre giocatori ed avevano messo in dubbio il match di domenica scorsa, 8 novembre, con Piacenza. Poi, alla vigilia della gara, un altro atleta gialloblù ha mostrato sintomi riconducibili all'infezione da Covid-19 e così i medici delle due squadre e la commissione medica della Lega Pallavolo Serie A hanno consigliato di rimandare la partita. La gara di Nbv Verona e Piacenza è stata rinviata a data da destinarsi e nel frattempo non solo il giocatore che aveva avuto i sintomi sabato scorso è risultato positivo, ma anche un suo compagno di squadra è stato contagiato. I due, come gli altri positivi già scoperti, sono stati messi in isolamento e nei prossimi giorni seguiranno l'iter previsto dal protocollo Fipav.