Ancora un 3-1 per la Nbv Verona che supera anche lo scoglio Milano

Vinta l'ultima del 2020 ed anche la prima del 2021. Secondo successo di fila della Nbv Verona che ieri, 3 gennaio, ha superato per 3-1 l'Allianz Milano. Stesso punteggio con cui aveva ritrovato i tre punti contro Vibo Valentia.

Primo set molto equilibrato. Verona ha una buona partenza (2-0), ma Milano si riprende subito e giocherà punto a punto fino al 20-21. Nel finale, gli ospiti hanno qualcosa in più dal loro muro, mentre in questo fondamentalo i gialloblù non sono altrettanto efficaci. L'Allianz si aggiudica il primo parziale 21-25, ma la gara è ancora lunga.

Fiduciosi dopo il primo set, nel secondo i milanesi hanno un avvio fulminante (0-4) e si mantengono in vantaggio fino al 18-18, pareggio confermato anche dal video-check. Verona ha cambiato passo e stacca gli avversari dal 21-20 al 23-20. L'ultimo ruggito dell'Allianz non ribalta il match e Verona vince 25-22.

Emozioni a non finire nel terzo set, con la Nbv avanti 7-4 e subito recuperata sull'8-7. Match in equilibrio sul 13-13, ma ancora una volta è nel finale che Verona trova lo slancio decisivo, mantenendosi in vantaggio dal 21-19 fino al 25-22.

Il quarto set è il convincente dei gialloblù e il meno avvincente dal punto di vista del punteggio. Jensen è una furia e a fine gara sarà premiato come migliore in campo anche per trascinato i suoi compagni in questo parziale. La Nbv domina fin dal primo pallone e non si ferma neanche quando Spirito deve lasciare il campo per un dolore al polpaccio. Peslac lo sostituisce a dovere e la gara termina con un sonoro 25-17 per Verona.

«È stata una vittoria di squadra, ne avevamo bisogno e sono molto contento di questo risultato - ha detto Mads Jensen - Continuiamo a lavorare duro ed ecco che arrivano i risultati. Sono sicuro che se continuiamo a spingere potremo far vedere molto altro, giorno dopo giorno».

NBV VERONA - ALLIANZ MILANO 3-1

NBV VERONA: Kaziyski 16 (C), Magalini ne, Caneschi 7, Peslac 0, Aguenier 5, Jensen 21, Spirito 7, Jaeschke 18, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L) ne. All. Stoytchev.

ALLIANZ MILANO: Basic 0, Kozamernik 9, Daldello 0, Sbertoli 1, Maar 5, Weber 0, Piano 10, Ishikawa 15, Urnaut 26, Pesaresi (L). All. Piazza.

ARBITRI: Rapisarda, Cerra.