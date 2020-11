Nbv, 7 positivi a Covid-19 di cui 3 giocatori. In dubbio match con Piacenza

Dopo il rinvio della partita con Ravenna per la riscontrata positività al coronavirus di un giocatore, Nbv Verona ha comunicato gli esiti degli ultimi tamponi effettuati, i quali purtroppo confermano una situazione ben più grave. «La società conta un totale di sette positivi al Covid-19, suddivisi in tre giocatori e quattro membri dello staff - si legge nella nota ufficiale del club gialloblù - Le persone risultate positive si trovano attualmente in isolamento».

«La complessa situazione attuale, che purtroppo evolve di giorno in giorno, rende estremamente difficile la gestione dell'attività quotidiana, a cominciare dallo svolgimento regolare degli allenamenti, indispensabili per presentarsi nella migliore condizione agli appuntamenti con la SuperLega», conclude Nbv Verona, che domenica prossima, 8 novembre, dovrebbe scendere in campo alle 19.30 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La partita potrebbe essere rinviata se, con un nuovo giro di tamponi, risultasse positivo un quarto giocatore.