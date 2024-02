Napoli-Hellas Verona: le probabili formazioni

Alle ore 15 l'Hellas Verona giocherà in trasferta sul campo del Napoli, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Tra i ragazzi di Baroni non ci sarà Mitrovic, uno dei nuovi arrivati, mentre Mazzarri ritroverà Kvaratskhelia e Simeone dopo il turno di squalifica, ma dovrà fare a meno di Zielinski, infortunato, Osimhen, in Coppa d'Africa e degli indisponibili Meret e Olivera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni