Le auto del Museo Nicolis al Gran Premio d’Italia con i piloti di Formula 1 Mick Schumacher e Kevin Magnussen: «Un onore»

Il Museo Nicolis ha partecipato alla celebre "Driver’s Parade" sul circuito di Monza accompagnando i piloti di F1 prima della partenza del Gran Premio d’Italia per festeggiare in mondovisione il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Un evento spettacolare impreziosito dalla presenza delle prestigiose vetture della collezione privata veronese: la Diatto “tipo 20 A” e Ansaldo “4C/S” degli anni ‘20.

GP Monza, Diatto_Mick Schumacher foto Ufficio Stampa Museo Nicolis

«Per il Museo Nicolis e? stato un grande onore prendere parte a questo appuntamento di cosi? elevata importanza internazionale come il Gran Premio d’Italia, su un circuito, quello di Monza, che quest’anno spegne 100 candeline. La Formula 1 rappresenta la massima espressione dello sport motoristico, aver partecipato con le auto del Nicolis e? un forte segno di riconoscimento del valore storico e culturale delle nostre collezioni. - afferma Silvia Nicolis, presidente dell’omonimo Museo - In particolare sono molto felice di aver ospitate sulla nostra Diatto Mick Schumacher, da noi sono esposti ben 3 volanti autografati impugnati in gara dal padre Michael Schumacher, considerato uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi», conclude Nicolis.

GP Monza, Mick Schumacher foto Ufficio Stampa Museo Nicolis

Per la Diatto e? stato un “ritorno alle origini”: questo storico marchio era infatti presente nell’autunno del 1922 al 1° Gran Premio d’Italia disputato all’Autodromo di Monza, assieme ad altri brand, come Bugatti e Fiat. Per quest’occasione, la rara “tipo 20 A” ha sfilato fieramente con a bordo Mick Schumacher, campione di Formula 2 nel 2020 e ora pilota del Team Hass nella categoria superiore. Figlio del celebre Michael Schumacher, Mick e? anche terzo pilota del Team Ferrari: «Per noi e? stato motivo di orgoglio aver accompagnato il figlio del grande campione, - spiegano dal Museo Nicolis - di cui custodiamo diversi cimeli, fra cui 3 volanti delle Benetton su cui correva nelle stagioni 1993 – 1994 – 1995 e 2 caschi Bell, sempre autografati, del florido periodo con la Scuderia Ferrari». A seguire, la Ansaldo “4/CS” del 1924 che ha percorso il tracciato italiano con il pilota Kevin Magnussen del Team Haas compagno di squadra di Schumacher e campione di Formula Renault nel 2013. Anche lui figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jan Magnussen. Si tratta di una vettura dal sangue sportivo che vanta diversi successi, come la vittoria alla corsa in salita “Trento- Bondone” del 1925.

GP Monza, Kevin Magnussen foto Ufficio Stampa Museo Nicolis

Erano 20 le auto d’epoca schierate in parata con a bordo campioni del calibro di Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo. Altre 7 vetture storiche hanno invece aperto il corteo con le bandiere d’Italia, di ACI Storico, del CONI, della Regione Lombardia, della FIA e della F1. 27 straordinari pezzi di storia selezionati dal Club Mille Miglia. Un’opportunita? irripetibile resa possibile grazie alla collaborazione con ACI Storico , ACI Italia , ACI Milano e naturalmente con l’Autodromo Nazionale di Monza e tutto il mondo F1. Quest’esperienza memorabile ha permesso al Nicolis di coniugare la tradizione con l’innovazione e diffondere la passione per il motorismo storico anche agli appassionati delle competizioni moderne.

GP Monza, Ansaldo_Magnussen foto Ufficio Stampa Museo Nicolis