In 500 alla prima edizione del Mura Trail, una corsa nella storia di Verona

Grandi emozioni al Mura Trail, 500 corridori hanno percorso il primo urban trail in notturna sulle mura di Verona. La corsa si è svolta ieri sera, 10 luglio, ed è stata organizzata da Vrm Team Asd e Studioventisette. Il tracciato che i runner hanno dovuto completare toccava alcune delle fortificazioni austriache del capoluogo, attraversando luoghi suggestivi.

A raccontare la gara è stato lo speaker Roberto Goffi ed era presente anche l'assessore Francesca Toffali, che ha dichiarato: «È una bella sensazione per gli atleti correre al tramonto lungo le mura magistrali di Verona. Attraversando le mura di Verona si percorre la storia della città: dai romani agli scaligeri, ai veneziani e agli austriaci».

Il primo a tagliare il traguardo è stato Francesco Lorenzi in 1.10’53”, secondo in 1.16’46” è stato Nicola Moz e terzo classificato con 1.16’51” Luca Vivaldi.

Per le donne, ha vinto Federica Schio con un tempo di 1.22’55”, seconda Tiziana Scorzato in 1.28’16” e terza Veronica Bacci con 1.30’11”.