Monza - Chievo Verona, probabili formazioni | Solo Obi recuperato

Domani, 24 ottobre, alle 14, il Chievo Verona affronterà il Monza allo stadio U-Power, nella quinta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro dell'incontro sarà Rosario Abisso di Palermo ed il match si potrà seguire in diretta su VeronaSera.

«Il Monza è stata indubbiamente la regina del mercato, ha fatto grandi investimenti, d'altronde sappiamo tutti dove vogliono arrivare - ha commentato l'allenatore gialloblù Alfredo Aglietti - Per noi è un altro banco di prova molto importante. Stiamo bene, dopo le due vittorie consecutive vogliamo finire nel migliore dei modi la settimana trovando la squadra più forte. Siamo in fiducia. Il Monza è una squadra che gioca bene a calcio. Tentano sempre il fraseggio e noi dovremo essere bravi a trovare le pressioni giuste per non subire il loro possesso palla e a cercare di ripartire con efficacia».

Aglietti non ha fornito grandi indicazioni sulla formazione che scenderà in campo, ma ha confermato che i giocatori assenti contro il Brescia per infortunio stanno recuperando, ma non saranno a disposizione neanche domani. «Recuperiamo Obi che ha terminato la squalifica», ha aggiunto il tecnico dei veronesi.

Nel Monza, invece, buone notizie sul fronte coronavirus. Il centrocampista Nicola Rigoni si è negativizzato ed è tornato a disposizione di mister Christian Brocchi. Tampone negativo anche per Davide Bettella che però non ha superato gli altri guai fisici e quindi il giocatore non è ancora del tutto recuperato. Ed oltre a Bettella, nella difesa del Monza mancherà anche Sampirisi. Negativizzati anche i due portieri, Michele Di Gregorio ed Eugenio Lamanna, con quest'ultimo che tornerà a difendere la porta dei brianzoli. Mentre Di Gregorio non è stato convocato.

Queste le probabili formazioni:

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Paletta, Donati; Frattesi, Rigoni, Machin; Boateng; Finotto, Gytkjaer.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Palmiero, Obi, Garritano; Ciciretti, Djordjevic, Fabbro.